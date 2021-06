Após derrotas, Cruzeiro muda discurso e procura reforços

Time começou mal na Série B do Brasileirão com duas derrotas

Com duas derrotas no Campeonato Brasileiro da Série B, o novo diretor de futebol do Cruzeiro, Rodrigo Pastana, mal chegou e já está no mercado à procura de reforços. O diretor também tem a missão de resolver questões indefinidas no elenco, como a do meia Marcinho, que era pretendido pelo CSA de Alagoas, ex-clube de Pastana, e está fazendo atividades de forma separada na Toca da Raposa II.

Há, no entanto, uma mudança de ideia no clube, já que o técnico Felipe Conceição havia declarado estar satisfeito com o elenco até o momento. Porém, o discurso do treinador começou a mudar, após o tropeço diante do CRB, no último domingo (6).

“Em relação aos reforços, eu sempre falei que se tivesse oportunidade e que fosse boa para o clube, poderíamos agregar dentro do time. Hoje temos um elenco equilibrado dentro das posições e ajustado dentro do que pode o Cruzeiro. Mas principalmente agora, com a chegada do Rodrigo Pastana, pode sim agregar alguma coisa. Se tiver oportunidade, a gente vai fazer de maneira equilibrada e consciente de que não pode errar (em contratações)”, disse o treinador.

Elenco sob observação

A chegada do novo diretor de futebol pode trazer mudanças no elenco (Foto: Bruno Haddad/Cruzeiro)

Pastana afirmou que fará uma análise minuciosa no elenco e, se necessário, contratará reforços para o clube mineiro,

“Vamos fazer esse diagnóstico nas próximas três, quatro rodadas, mas lembrando que temos um jogo em cima do outro. Já vinha conversando com o Deivid, com o presidente, com o Toninho, que é nosso chefe da análise de mercado, e com o próprio Felipe Conceição, para que rapidamente identificássemos quais são as lacunas”, detalhou o novo executivo.

O dirigente destacou também que as contratação não serão centralizadas apenas nele, mas compartilhadas com outros setores dentro do Cruzeiro.

“Temos que buscar equilíbrio, costumo trabalhar com a comissão técnica, dentro do modelo de jogo que adotamos no time. Aqui temos a figura do diretor técnico, que é o Deivid, e que está há um ano no clube. Com o conhecimento dessas pessoas, tenho melhores critérios para realizar as contratações. O objetivo que se faz urgente é o acesso. E se tivermos que contratar jogadores, que venham apenas para performar esse ano, vamos fazer também. Precisamos de equilíbrio e cabeça no lugar para tomar as decisões. No momento que é urgente e pensamos no acesso a Série A”, explicou.

Relação com empresários e atletas

Alguns nomes também poder chegar no elenco (Foto: Bruno Haddad/Cruzeiro)

Pastana ressaltou que o Cruzeiro é gigante e que todo jogador tem o sonho de vestir a camisa do Cruzeiro

“Serei um facilitador para trazer jogador, seja ele de que posição for. Se tiverem lacunas, serão completadas”, garantiu. O executivo ainda disse que mantém relação saudável com empresários e agentes de atletas.

“Essa relação tem âmbito somente profissional e temos de tomar muito cuidado para que não passe dos limites. Já tive acusações infundadas por causa disso com o Argel (Fuchs) e todos sabem. Então, tentamos manter uma relação saudável para que o clube não se prejudique. Quanto à relação de algum atleta, ou algum empresário para que tragam jogadores para o Cruzeiro, eu, de verdade, não acredito nisso”, afirmou.

Utilização da base

Projetando vendas futuras, o Cruzeiro precisa lançar jovens para que possam se destacar e serem vendidos no futuro com o objetivo do clube mineiro fazer caixa. Sabendo disso e questionado sobre o assunto, Rodrigo Pastana deixou claro que o objetivo maior do clube é subir pra Série A.

“Esses jogadores da base sobem com uma grande minutagem, porque se trata de um clube gigante, que disputa competições importantes no cenário nacional. Eles vêm com uma minutagem considerável no profissional para que eles melhorem. Caso eles não performem da melhor maneira possível e não venham a ser titulares, isso será uma escolha do treinador e, claro que alguns, acabam sendo emprestados a clubes parceiros. É um processo natural”, explica.

Marcinho fica ou sai?

Marcinho está em baixa e pode deixar o Crueiro (Foto: Bruno Haddad/Cruzeiro)

O meia Marcinho, primeiro reforço para temporada 2021, está em baixa com o técnico Felipe Conceição e afastado dos treinos com o elenco principal. O jogador entrou em campo 12 partidas pelo Cruzeiro foi titular em oito oportunidades, marcando apenas um gol na vitória do Cruzeiro sobre a URT, por 2 a 0, pelo Campeonato Mineiro.

Pastana confirmou que negociava a ida do meia para o CSA.

“Estávamos negociando a ida dele (Marcinho) para o CSA. Quando o próprio agente ouviu boatos de que eu viria para cá, pediu para esperar um pouco, falaria com o atleta... Eu também precisava chegar aqui, conversar com o Felipe e saber os reais motivos do afastamento, mas não o fiz ainda. Não posso responder isso ainda”, finalizou. Porém, o meia deve ser incorporado ao elenco.