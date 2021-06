Cruzeiro libera Marcinho e perde jovem zagueiro por erro em elaboração de contrato

Os dois deixam o time, que segue na busca por um novo diretor de futebol

Enquanto o Cruzeiro segue em busca de um novo diretor de futebol, mais dois jogadores estão próximos de deixar o clube: o meia Marcinho, de 25 anos, e o zagueiro César, de 19 anos. A saída dos atletas teria sido autorizada pelo técnico Felipe Conceição que não tem aproveitado os jogadores. Marcinho interessa ao CSA de Alagoas e César deve seguir para o RB Bragantino.

O meia Marcinho assinou por duas temporadas com o Cruzeiro e deve rescindir antes de seguir rumo ao CSA. Ele chegou ao Cruzeiro em fevereiro, após uma boa participação com a camisa do Sampaio Correia, que terminou o Campeonato Brasileiro da Série B de 2020 em sexto lugar.

No clube celeste, Marcinho atuou em 12 jogos e marcou um gol. Ele entrou em campo 12 vezes, oito vezes com titular e quatro como reserva. O gol foi marcado na vitória do Cruzeiro sobre a URT, por 2 a 0, pelo Campeonato Mineiro.

Marcinho não foi relacionado para estreia da Série B, na derrota para o Confiança, por 3 a 1. Porém, a saída do diretor de futebol Rodrigo Pastana justamente do CSA para o Cruzeiro pode atrasar a saída de Marcinho, que foi anunciado como reforço do Cruzeiro no dia 12 de fevereiro.

Erro no contrato

Foto:Rodolfo Rodrigues/Cruzeiro

O zagueiro César ainda não estreou pelo profissional do Cruzeiro e está de saída. E pior, a Raposa não irá receber qualquer tipo de compensação. Motivo é que o jogador assinou seu primeiro contrato profissional em 2018, aos 17 anos, quando o clube mineiro era presidido por Wagner Pires de Sá. O erro é que formalizaram um contrato com César até julho de 2023. E a FIFA regulamenta que jogadores menores de 18 anos só podem assinar contratos de até três anos.

César faz parte do perfil de contratação do RB Bragantino e deve fechar um contrato em definitivo com o jogador. Já o Cruzeiro deve manter um percentual dos direitos econômicos em uma futura venda.

Procura por novo diretor de futebol

Quanto a chegada de outros atletas, o clube mineiro está parado em relação a contratações, por opção do próprio técnico e pela ausência de um novo diretor de futebol, já que o cargo está vago desde a saída de André Mazzuco, que aceitou uma proposta do Santos. Mas, nas últimas horas, o nome de Rodrigo Pastana, do CSA, ganhou força nos bastidores após o fim das negociações com Alexandre Mattos.

Rodrigo Pastana quase foi contratado pelo Cruzeiro no início de 2020, quando o clube mineiro era administrado pelo Conselho Gestor. O executivo participou de algumas campanhas de acesso da Série B para a Série A com: Grêmio Barueri (2008), Criciúma (2012), Figueirense (2013), Paraná (2018) e Coritiba (2019).

Fontes consultadas pela Goal confirmam que o nome do diretor está numa lista de possíveis contratações e que conversas entre as partes estão evoluindo. O clube não confirma sobre a chegada do executivo. Nas redes sociais, vários torcedores estão contrários a chegada do diretor e iniciaram uma campanha de rejeição com a hashtag #PastanaNão.