Em cenário melhor que 2020, Cruzeiro estreia na Série B

O time mineiro joga a primeira rodada da segunda divisão contra o Confiança, neste sábado (29)

Após 18 dias de intertemporada, o Cruzeiro estreia neste sábado (29), no Campeonato Brasileiro da Série B, às 16h30, contra o Confiança, na Arena Batistão, em Aracaju. É o segundo ano consecutivo do clube mineiro na competição desde o rebaixamento no fim de 2019. Para tentar voltar à elite do futebol nacional, foram contratados 11 jogadores e o técnico Felipe Conceição segue prestigiado, mesmo com a eliminação na semifinal do Campeonato Mineiro para o América-MG com duas derrotas para o rival.

Diferentemente de 2020, o Cruzeiro inicia a competição em condições de igualdade de pontos com as outras equipes. Na última edição da Série B, o time celeste foi punido pela FIFA com a perda de seis pontos. Além disso, a esperança do torcedor cruzeirense é que o time atual é mais organizado taticamente.

O técnico Felipe Conceição garante que o elenco está preparado para buscar o retorno à Série A. “Estou satisfeito com o elenco. Claro que se aparecer uma oportunidade que agregue ao nosso elenco vamos aproveitar. Mas estou bem satisfeito em todas as posições com o elenco que nós temos”, disse o treinador.

Meio-campo inseguro

Mesmo com a confiança do treinador, a torcida tem cobrado contratações no meio-campo ofensivo, para criação de jogadas e gol. O Cruzeiro, inclusive, neste sábado não terá Marcinho, um dos meias contratados para temporada, relacionado para o jogo contra o Confiança, por opção do técnico. Felipe Conceição, no entanto, elogiou o setor e utilizou o Campeonato Mineiro como parâmetro.

“Em relação ao meio-campo, de maneira separada, é complicada essa análise. A equipe do Cruzeiro foi a que mais finalizou no Campeonato Mineiro. Ou seja, foi a que mais criou chances reais de gol. São números que demonstram a nossa evolução na parte ofensiva e na construção das jogadas, no domínio que a gente teve. Também foi a equipe que teve maior posse de bola que o adversário na maioria das partidas. São números que nos mostram que ofensivamente hoje o Cruzeiro cria bastante, fez um número razoável de gols, passou poucas partidas sem marcar, e isso também nos dá força e uma expectativa positiva para a Série B”, explicou.

Jogadores confiantes

O atacante Airton acredita que o time aprendeu com os erros cometidos na temporada passada e está mais forte para disputa da Série B. O atacante está confiante que o Cruzeiro iniciará bem a competição.

"Desde o término do Campeonato Mineiro, a gente teve uma preparação muito boa. Estamos numa crescente e tenho certeza que vamos chegar muito fortes nessa Série B. Vais ser uma grande estreia contra o Confiança", destacou Airton.

Já o volante Rômulo destaca que chegou o grande momento da temporada do clube mineiro e que todos os jogadores estavam esperando pela Série B.

“Sabemos da importância da competição para o Cruzeiro neste momento. A gente vai ter que colocar toda a força que tem e que não tem para conseguir o acesso, que é o principal objetivo”, lembrou.

O jogador ainda pediu muita vontade dos companheiros em todas as áreas do campo, pelo nível de dificuldade que vão encontrar. “Muitos jogos vão ser decididos no detalhe. Até mesmo equipes que teoricamente têm um nível técnico um pouco abaixo da equipe do Cruzeiro, ou de uma equipe grande que vai disputar a Série B, complicam muitos jogos, pois jogam na força de vontade, no desejo de ganhar, no suor da camisa”, ressaltou.

2020 com gosto amargo

No ano passado, os mineiros fecharam a Série B na 11ª colocação. O clube terminou a competição com a terceira melhor defesa (32 gols sofridos) e o oitavo pior ataque (39 gols marcados). Além disso, foram três técnicos durante a disputa e em nenhum momento o Cruzeiro mostrou que poderia subir. Muito pelo contrário, antes de Luiz Felipe Scolari chegar, o clube esteve próximo da zona de rebaixamento.

“Acho que têm muitas coisas ainda para ajustar. Pelo menos, em comparação com o ano passado, o time está mais organizado, tem um padrão e uma ideia de jogo já estabelecidos. Vamos tentar colocar isso em campo desde a primeira partida e tomara que no fim do ano a gente consiga o nosso objetivo, que é voltar para a Série A”, disse o lateral-direito Cáceres.

O paraguaio citou que apesar de alguns jovens no elenco, o time tem mais experiência para uma competição tão complicada. “Os problemas externos neste ano estão menores do que no ano passado. Em 2020, a gente tinha os menos seis pontos e dívida por todos os lados. Agora, o time está mais arrumado e mais experiente também, com a cabeça só dentro de campo. Isso é muito bom para a gente começar o campeonato que vai ser muito difícil. Penso que o time está com mais maturidade. No ano passado, havia muitos jogadores novos que nunca tinham jogado um campeonato como a Série B”, completou.

Time para estreia

Batalha 1 de 38. Chegou a hora de lutar ainda mais! 🦊👊



VAMOS, CRUZEIRO! 💙 pic.twitter.com/hF5WSD2ow8 — Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) May 29, 2021

O Cruzeiro finalizou a preparação para o jogo no Petroclube, em Aracaju, para estreia contra o Confiança. A novidade na zaga é o recém-contratado Joseph, que pertence ao Capivariano de São Paulo e estava emprestado ao América-MG. Apesar de Flávio, outro jogador que chegou ao clube numa troca com o Coelho, ter sido testado como titular no meio-campo, a tendência é que Adriano inicie a partida. O Cruzeiro deve jogar com: Fábio; Cáceres, Joseph, Ramon e Matheus Pereira; Adriano, Matheus Barbosa e Rômulo; Bruno José, Airton e Rafael Sóbis.