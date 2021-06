Torcida do Cruzeiro faz protesto contra novo diretor de futebol

Protestos visam a contratação de Rodrigo Pastana para o cargo de executivo de futebol e retorno à Série A do Brasileirão

Sob protestos da torcida contra a gestão do presidente Sérgio Santos Rodrigues, o Cruzeiro entra em campo para enfrentar o CRB, neste domingo (06), às 18h15, no Mineirão. O jogo é válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O time celeste iniciou a competição com derrota por 3 x 1 para o Confiança, em Aracaju. E, mesmo com a vitória na última quinta-feira (03) diante da Juazeirense por 1 x 0, pela terceira fase da Copa do Brasil, o torcedor está insatisfeito principalmente com a contratação do diretor de futebol Rodrigo Pastana. Há insatisfação também com o discurso da comissão técnica endossado pela presidência que não há necessidade de reforços. Outra discordância do torcedor é a permanência do diretor técnico: o ex-atacante Deivid.

Assim, mais de 100 torcedores do Cruzeiro se reuniram na porta da Toca da Raposa 2, neste sábado, para protestar contra a vinda executivo de futebol e cobraram que o clube mineiro volte à elite do futebol brasileiro. O objetivo dos manifestantes era falar com o presidente Sérgio Santos Rodrigues, mas não obtiveram sucesso. Muitos deixaram de cumprir os protocolos para prevenção à COVID-19 e compareceram ao local sem máscara.

Durante o protesto os torcedores entoaram alguns coros como “Se o Pastana assinar, olê, olê, olá, o pau vai quebrar!". Mesmo assim, a manifestação foi pacífica e acompanhada pela Polícia Militar de Minas Gerais. Não houve registro de violência ou confusão.

Pastana vem aí

Mesmo com o protesto, Rodrigo Pastana será contratado para o cargo vago desde a saída de André Mazzuco rumo ao Santos. O executivo, inclusive, teria já reunido os jogadores do clube nordestino para uma despedida antes do duelo CSA x Sampaio Correia. A própria diretoria do clube alagoano autorizou a saída do diretor para o Cruzeiro.

Mudança no gol

Goleiro foi expulso no último duelo, contra o Confiança / Foto: Bruno Haddad/Cruzeiro

Fábio foi expulso no duelo contra o Confiança, porque pegou a bola com a mão fora da área em um lance de ataque do time sergipano. O goleiro explicou o motivo da falha e lembrou que foi uma situação que já fez em outras partidas como forma de evitar lançamentos longos.

“Já fiz muitas vezes essa cobertura e é muito rápida a situação. Na verdade, são milésimos de segundos e a tomada de decisão precisa ser rápida. E o gramado é totalmente diferente do que treinamos na Toca ou no Mineirão. Lá era mais pesado e mais alto, por isso, o quique da bola perde velocidade. Foi um lançamento longo com o atacante já chegando e eu resolvi sair para cortar fora da área. Infelizmente, quando ela quicou, pegou mais velocidade. E pela velocidade de reação, veio no meu rosto e coloquei a mão. Só que eu percebi que estava fora da área. Minha preocupação foi ter deixado a equipe numa situação mais delicada ainda e isso me incomodou”, justificou o capitão cruzeirense.

Lucas França ganha chance

O substituto de Fábio será Lucas França, revelado na base do clube, e que estreou em 2016 em duelo contra o Corinthians, em São Paulo. O jogador com 25 anos diz que está feliz pela oportunidade de atuar mais uma vez no gol do Cruzeiro.

“É motivo de muita alegria, trabalho e dedicação. Estou no clube há 10 anos e trabalho forte todos os dias com o André Croda (preparador de goleiro) e isso é provado com o alto nível dos goleiros do Cruzeiro. O Fábio sempre deixa palavras boas para estar sempre preparado. Ele já vivenciou isso tudo que o futebol tem para dar”, afirma.

Duelo contra o CRB

Sobre o duelo contra o CRB, Lucas França diz que o Cruzeiro vai entrar forte e reconhece a qualidade no adversário que estreou a Série B com empate por 2 a 2 com o Remo. “Temos de entrar forte. Sabemos da qualidade do CRB. Conheço alguns jogadores de lá. E temos de estar preparados, porque na Série B não tem jogo fácil. Precisamos entrar ligados desde o início da partida para tudo o que acontecer durante os 90 minutos”, garante.

O técnico Felipe Conceição também não conta com o volante Adriano outra expulsão contra o Confiança. Matheus Néris pode iniciar a partida no meio-campo de marcação. Outra possibilidade é a manutenção de Rafael Sóbis numa espécie de criador de jogador e Guilherme Bissoli no ataque. Provável Cruzeiro para o duelo com: Lucas França; Cáceres, Joseph, Ramon e Matheus Pereira; Matheus Néris e Rômulo; Airton, Bruno José, Rafael Sóbis e Bissoli.