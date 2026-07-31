O argentino Franco Mastantuono está prestes a deixar o Real Madrid, depois que o técnico português José Mourinho o deixou de fora da lista de convocados para a viagem à Áustria, onde o time enfrenta a Fiorentina em amistoso, num movimento que confirma a proximidade de sua transferência a outro clube por empréstimo, de acordo com o que noticiou o jornal espanhol "As".

A lista do Real Madrid para o terceiro amistoso de preparação para a nova temporada, diante da Fiorentina, da Itália, registrou diversas ausências, com destaque para Dean Huijsen, por lesão, e Antonio Rüdiger, por não estar em plenas condições físicas, além de Franco Mastantuono.

Fontes dentro do Real Madrid confirmaram ao jornal "As" que a ausência do jogador argentino era "esperada", esclarecendo que ele permaneceu na capital espanhola em razão da proximidade da conclusão de sua transferência a outro clube por empréstimo, cujo acordo está atualmente recebendo os últimos retoques.

O jornal apontou que Mastantuono não tem lugar no elenco atual do Real Madrid, depois de enfrentar grande dificuldade para conseguir minutos em campo na temporada passada.

Apesar de ter começado a temporada com boas oportunidades de participação, seu papel foi diminuindo gradualmente, encerrando sua primeira temporada com a camisa do Real Madrid com números modestos: não ultrapassou a barreira dos 1500 minutos jogados, marcou apenas três gols e deu uma assistência.

Esse saldo está muito abaixo das expectativas, sobretudo porque o Real Madrid pagou mais de 60 milhões de euros para contratá-lo junto ao River Plate. O "As" considera que a nova temporada será ainda mais difícil para Mastantuono, diante das contratações que o Real Madrid vem realizando para reforçar seu elenco.

A proximidade do clube em fechar com Diomandé é um dos principais motivos que levaram a diretoria e a comissão técnica a se convencerem de que não há espaço para o jogador argentino no elenco, o que tornou a opção do empréstimo a solução mais adequada para todas as partes.

Clubes italianos e ingleses à espreita

Ainda não foi definido o clube para o qual Mastantuono irá, mas o jogador desperta amplo interesse na Itália. A Fiorentina esteve entre os clubes que manifestaram desejo de contratá-lo por empréstimo, ao lado de Roma e Milan, que também monitoram sua situação.

O Fulham, da Inglaterra, também entrou nas negociações, depois que seu diretor esportivo, Álvaro Arbeloa, demonstrou admiração pelo potencial do jogador e desejo de contratá-lo nesta janela de transferências.

Apesar da circulação de reportagens que falaram sobre a possibilidade de um retorno de Mastantuono ao River Plate, esse cenário foi descartado categoricamente. O jornal afirmou que o jogador e o Real Madrid não cogitam o retorno à Argentina, já que ambas as partes entendem que sua permanência na Europa é a melhor opção, para dar continuidade à adaptação ao futebol europeu e adquirir mais experiência, em consonância com as grandes expectativas que acompanharam sua transferência ao clube merengue há um ano.