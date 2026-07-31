Após conquistas históricas, Eddie Howe anuncia saída do Newcastle

O clube inglês Newcastle United anunciou oficialmente que Eddie Howe apresentou seu pedido de demissão do cargo de treinador da equipe. Assim, o técnico de 48 anos deixa o banco de reservas de St James' Park após cerca de cinco anos à frente do comando técnico.

O pedido de demissão vem na esteira de uma temporada decepcionante, na qual a equipe encerrou a Premier League inglesa na décima segunda colocação. Howe havia levado os Magpies à classificação para a Liga dos Campeões da Europa em duas ocasiões, além de conquistar o título da Copa da Liga Inglesa na temporada 2024-2025.

Em seu primeiro comentário após a saída, Howe afirmou, segundo o que noticiou o site da "BBC": "Depois de um período de reflexão pessoal, decidi que este é o momento certo para eu deixar o cargo".

E acrescentou: "Após cerca de cinco anos em que dediquei minha vida, meu coração e minha alma ao clube com uma energia incessante, sinto que é do meu interesse e do interesse do clube que eu me afaste, recarregue minhas energias e tire um período de descanso. Apesar de essa decisão ser extremamente difícil de tomar, sei no fundo que é a decisão certa, e foi a honra da minha vida ser o treinador do Newcastle United".

O Newcastle confirmou que o processo de contratação de um novo treinador atingiu estágios avançados, em meio a fortes indicações do técnico alemão Matthias Jaissle para ficar com o cargo. Junto à saída de Howe, deixarão o clube também os membros de sua comissão técnica, formada por Jason Tindall, Graham Jones, Stephen Purches e Simon Weatherstone, além de Dan Hodges, chefe do departamento de desempenho físico do clube.

Howe havia assumido a função em novembro de 2021 e conseguiu conduzir a equipe ao décimo primeiro lugar em sua primeira temporada, antes de dar um salto qualitativo com a classificação para a Liga dos Campeões nas temporadas 2022-2023 e 2024-2025, além de presentear o clube com seu primeiro grande título doméstico em 70 anos.

Apesar de a equipe ter chegado às oitavas de final da Liga dos Campeões na última temporada antes de ser eliminada pelo Barcelona, a queda de rendimento no cenário doméstico e as 17 derrotas no campeonato levaram a equipe a fracassar na tentativa de garantir uma vaga europeia para a próxima temporada.

Howe encerrou suas declarações falando sobre suas lembranças no clube: "Houve muitos momentos de sonho durante nosso período aqui; desde a luta para escapar do rebaixamento em nossa primeira temporada até as noites históricas e inesquecíveis em St James' Park na Liga dos Campeões da Europa pouco tempo depois. A evolução foi rápida, todos se uniram para nos tornarmos uma força de peso, e essas são todas lembranças que guardarei com carinho pelo resto da minha vida".