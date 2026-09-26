Após a polêmica do dérbi, Baena envia mensagem incendiária a Mourinho

A polêmica de arbitragem continua a pairar sobre o clima do dérbi da capital espanhola, Madri; os comentários se prolongaram por vários dias sobre o desempenho do árbitro de campo Ortiz Arias e do árbitro de vídeo Trobo Suárez, no confronto que o Atlético venceu pelo placar de 2 a 1 no último domingo.

Destacou-se na cena o violento protesto de José Mourinho, técnico do Real Madrid, após o fim da partida, quando exibiu imagens impressas de dois lances de arbitragem, exigindo a expulsão da dupla Cuti Romero e Kang-in Lee por suas entradas violentas sobre Jude Bellingham e Fede Valverde, respectivamente.

Diego Simeone, diretor técnico do Atlético de Madrid, havia iniciado a crítica a essa atitude na coletiva de imprensa após a partida, dizendo: "Estamos em uma posição privilegiada e temos ampla exposição na mídia como treinadores, e precisamos ter cuidado com o que dizemos. Devemos saber como respeitar o árbitro e nossos colegas, e quando qualquer pessoa ultrapassa a linha do respeito, seja seu nome Mourinho, Simeone, Flick ou Pellegrini, isso é algo inaceitável e esse limite não deve ser ultrapassado".

Chegou a vez do internacional espanhol Álex Baena, jogador do Atlético de Madrid, dar sua opinião durante sua presença na concentração da seleção, onde falou à rede "Telemadrid" com muita clareza, afirmando que essa polêmica tem como objetivo desviar a atenção do resultado da partida. O portador da camisa 10 dos Rojiblancos disse, segundo o jornal espanhol "As": "Ele reclama porque perdeu. Se fosse o contrário, não haveria toda essa conversa sobre a polêmica de arbitragem, e é isso que costuma acontecer: quando o Real Madrid perde para o Atlético, eles tentam procurar outros assuntos para focar em vez de sua derrota".

E Baena concluiu sobre as atitudes do técnico português: "É um acesso de raiva? Sim, me parece que sim. Todo esse show e cena parece um acesso de raiva e um sinal de não saber como perder e aceitar a derrota".