Após a crise de saúde: nova evolução no estado de Laporta

Joan Laporta, presidente do Barcelona, deixou o hospital e voltou para casa após se recuperar de um distúrbio nos batimentos cardíacos que o levou à internação por vários dias.

O presidente do Barcelona, que havia anunciado nas redes sociais na última terça-feira o problema de saúde que o acometeu, publicou um comunicado repleto de agradecimentos.

Laporta disse, em seu comunicado: "Já recebi a alta médica! Estou a caminho de casa!!!".

E acrescentou: "Renovo meus agradecimentos a todos os médicos e médicas, enfermeiros e enfermeiras dos diversos setores do Hospital de Barcelona, como emergência, terapia intensiva, laboratório, anestesia, cardiologia, radiologia, endoscopia e outros, além de todos os profissionais de saúde, auxiliares e trabalhadores da limpeza".

E continuou: "Gostaria de acrescentar um agradecimento especial às doutoras Calizaya, Romera e Arbizu pelos cuidados médicos e humanos que me prestaram, e de forma especial ao doutor Xavier Sanz, excelente clínico geral e nossa referência quando enfrentamos problemas de saúde no clube Barcelona".

E prosseguiu: "O agradecimento se estende também à doutora Paula Saludes, diretora médica do Hospital de Barcelona, pelo acompanhamento e pela atenção constante em todos os momentos e por nos informar com precisão sobre tudo o que o hospital estava fazendo em relação a este caso específico, sempre mantendo o sigilo que estes casos exigem. A organização do Hospital de Barcelona e o atendimento médico e humano representam um modelo a ser seguido".

E concluiu: "Por fim, aproveito esta oportunidade para destacar o valor do acordo de assistência que renovamos entre o clube Barcelona e a instituição 'Asistencia Sanitaria', em sua parceria como patrocinadora médica oficial do clube, que garante a melhor qualidade e excelência médica para todos os nossos jogadores e jogadoras profissionais".