Após a apresentação oficial... Ibrahim Díaz aguarda a decisão de Mourinho

Em um momento em que as negociações dos clubes europeus ganham ritmo durante a janela de transferências de verão, o jogador da seleção marroquina Ibrahim Díaz tornou-se um dos nomes mais cotados nas negociações, após ter entrado com força na mira do Galatasaray, da Turquia. Enquanto o clube turco busca fechar a negociação, os olhares se voltam para a posição do técnico português José Mourinho, que deve decidir o futuro do jogador após avaliá-lo durante a pré-temporada.

O jornal turco “Fanatik” informou que a diretoria do Galatasaray apresentou uma proposta oficial para contratar Ibrahim Diaz, como parte de seu plano de reforçar o elenco com jogadores capazes de competir tanto no cenário nacional quanto no continental na próxima temporada.

O jornal explicou que o clube turco continua com sua intensa atividade no mercado de transferências, trabalhando também para fechar a contratação do meio-campista francês Lesley Oguchukwu, que joga pelo Burnley, da Inglaterra. Após chegar a um acordo com o clube inglês, o Galatasaray está prestes a concluir os trâmites para a contratação do jogador.

Por outro lado, o jornalista turco Yagiz Sabuncuoğlu revelou que o Galatasaray entrou em contato diretamente com Ibrahim Díaz para sondar sua posição em relação a uma transferência para a liga turca, numa tentativa de convencê-lo a viver uma nova experiência longe do Real Madrid.

Apesar do interesse turco, relatos indicam que o jogador da seleção marroquina prefere, no momento, permanecer no Real Madrid e não deixar o clube durante a atual janela de transferências, já que almeja ter mais oportunidades de provar seu valor na equipe.

O interesse por Ibrahim Díaz não se limita apenas ao Galatasaray, já que vários clubes europeus acompanham de perto sua situação, com destaque para a Roma e o Milan, da Itália, além do Aston Villa, da Inglaterra, que está de olho nos desdobramentos do caso do jogador, preparado para agir caso surja uma oportunidade.

Ao mesmo tempo, José Mourinho deseja avaliar Ibrahim Díaz durante a pré-temporada antes de tomar a decisão final sobre seu futuro, seja mantendo-o no elenco ou concordando com sua saída durante o verão.

Falta um ano para o término do contrato de Ibrahim Díaz com o Real Madrid, enquanto seu valor de mercado atual é de cerca de 35 milhões de euros, o que torna seu futuro um dos assuntos mais polêmicos da janela de transferências de verão.