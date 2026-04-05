Apesar do time repleto de estrelas... uma acusação grave atinge o Al-Hilal

O Al-Hilal sofreu claramente com a falta de eficácia ofensiva diante do gol adversário, o que ficou bem evidente no empate em 2 a 2 com o Al-Taawoun, no confronto que reuniu as duas equipes na noite de sábado, válida pela 27ª rodada da Liga Profissional Roshen.

O Al-Hilal perdeu dois pontos na disputa pelo título da Liga Roshen, elevando sua pontuação para 65 pontos na segunda colocação, empatado com o Al-Ahli, terceiro colocado, e atrás do líder Al-Nassr, com uma diferença de 5 pontos.

O jornalista saudita Emad Al-Salmi disse durante sua participação no programa “Action com Walid”: “Acho que o Al-Hilal é o time que mais desperdiça chances na Liga Roshen nesta temporada”.

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E acrescentou: “A equipe possui um elenco forte, mas sempre falha em converter as oportunidades em gols, o que demonstra a falta de um ponta-de-lança capaz de marcar”.

E concluiu: “O Al-Hilal empatou contra o Al-Taawoun porque enfrentou uma das melhores equipes, que sabe jogar bem contra os grandes clubes”.

Isso ocorre apesar de o Al-Hilal contar com um elenco de destaque, liderado pelo francês Karim Benzema, pelo brasileiro Malcom de Oliveira e por Salem Al-Dossari.



