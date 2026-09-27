Apesar do aviso: Zidane provoca a fúria do Real Madrid

A saída de Kylian Mbappé lesionado do confronto entre França e Turquia não foi apenas um golpe duro para a seleção de seu país, mas também abriu a porta para uma onda de raiva e decepção dentro do Real Madrid, que já havia alertado previamente sobre o perigo de escalar seu atacante, diante do incômodo que ele sentia no mesmo joelho.

O jornal francês L'Équipe revelou que o departamento médico do Real Madrid não ficou satisfeito com o que aconteceu, depois de Mbappé sofrer uma lesão no joelho esquerdo durante o confronto contra a Turquia, apesar de o clube ter informado o departamento médico da seleção francesa sobre a situação do jogador antes do início da concentração, pedindo que o tratassem com cautela.

Mbappé chegou à concentração da França na última segunda-feira sentindo um leve incômodo na mesma região, algo de que o Real Madrid tinha conhecimento, já que o clube transmitiu todas as informações médicas relacionadas ao estado do jogador ao departamento médico da seleção francesa.

O desejo dos dirigentes do clube merengue, segundo o que noticiou o L'Équipe, era que Mbappé descansasse e não fosse escalado no confronto contra a Turquia, sobretudo por conhecerem a condição de seu joelho e por precisarem do jogador nas importantes partidas que se aproximam.

Mas Zinédine Zidane tomou a decisão de escalar o capitão da seleção francesa como titular, antes de Mbappé deixar o campo aos 59 minutos, afetado por uma nova lesão no mesmo joelho.

Apesar de os exames iniciais na Turquia terem descartado a existência de uma ruptura do ligamento cruzado, eles ainda não determinaram de forma definitiva a gravidade da lesão nem o tempo de ausência do jogador, enquanto fontes espanholas falaram na possibilidade de ele ficar afastado por cerca de três semanas.

José Mourinho foi um dos que mais acompanharam a situação de Mbappé assim que ele deixou o campo, já que o técnico do Real Madrid tratou de ligar para seu atacante para saber como ele estava, diante da dependência que o grande clube tem dele para a próxima etapa.

O momento da lesão não foi ideal para o Real Madrid, que se prepara para disputar uma série de partidas importantes ao longo do mês de outubro, entre elas o confronto contra a Roma na Liga dos Campeões, e depois o Sevilla no Campeonato Espanhol, antes do aguardado Clássico diante do Barcelona no dia 25 de outubro.

Isso aumenta o tamanho da decepção dentro do clube, especialmente porque a lesão aconteceu num momento em que o Real Madrid poderia ter evitado arriscar seu jogador, depois de já ter transmitido suas preocupações à seleção francesa.

Após a lesão, Zidane decidiu levar Mbappé de volta rapidamente ao Real Madrid, em vez de submetê-lo a exames adicionais sob a supervisão do departamento médico da seleção francesa, num passo que pareceu uma tentativa de evitar mais tensão entre as duas partes.

Mbappé já deixou a concentração da França e passou a ficar sob a supervisão do departamento médico do Real Madrid, que lhe fará exames de imagem adicionais nas próximas horas para determinar a extensão da lesão e o tempo de ausência.