Aymeric Laporte, o parceiro ideal de Pau Cubarsí no centro da defesa da seleção espanhola campeã do mundo, ofereceu os seus serviços ao Barcelona durante a fase final da competição.

O defesa do Athletic Bilbao é muito valorizado, graças à sua qualidade e às fortes exibições que apresentou com a "Roja" no Mundial, prolongando uma longa carreira. Ainda assim, não entra nos planos da direção desportiva do Barcelona para a temporada 2026-2027, segundo o jornal catalão "Mundo Deportivo".

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O treinador Hansi Flick não sente uma necessidade urgente de reforçar a defesa, tendo em conta que dispõe de um número suficiente de opções, caso não haja saídas de jogadores.

O alemão confia também plenamente em Gerard Martín como opção para a posição de lateral-esquerdo. A equipa conta ainda com Eric García, Andreas Christensen e Ronald Araújo, caso este não saia, além de Jules Koundé e do jovem defesa Álvaro Cortés.

O Barça teme complicações

Além disso, as informações que chegaram ao Barcelona indicam que o contrato de Laporte não inclui uma cláusula de rescisão, o que significa que a sua contratação exigiria a entrada em negociações diretas com o Athletic Bilbao, uma vez que o jogador está vinculado ao clube basco até 2028.

O Barcelona não quer envolver-se em mais problemas, depois das complicações que viveu no processo de Nico Williams durante os verões de 2024 e 2025, o que representa um obstáculo adicional a qualquer tentativa de contratar Laporte.

O defesa franco-basco já constava, aliás, da agenda do Barcelona durante o período em que Luis Enrique treinava a equipa, mas o Athletic não pretendia negociar com o clube catalão, limitando-se a apontar o valor da cláusula de rescisão no contrato do jogador, que era de 65 milhões de euros. No final, foi o Manchester City que pagou esse valor para o contratar, em janeiro de 2018.

Durante a sua passagem por Inglaterra, Laporte também tentou aproximar-se do Barcelona em mais do que uma ocasião, mas as limitações financeiras que os blaugrana enfrentavam impediram a concretização do negócio, antes de Laporte acabar por rumar ao Al-Nassr saudita na temporada 2023-2024.

Em setembro de 2025, o defesa regressou ao Athletic, retomando a sua carreira no estádio de San Mamés.