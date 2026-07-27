Apesar da saída, Mahrez e Salah numa lista histórica da Premier League

Os dois craques árabes Mohamed Salah e Riyad Mahrez continuam a inscrever os seus nomes nos registos da Premier League inglesa, depois de figurarem numa lista histórica que reúne os jogadores com mais grandes oportunidades criadas desde a época de 2009-2010, e isto apesar de terem deixado os relvados ingleses.

O site WhoScored, especializado em estatísticas, revelou a lista dos jogadores com mais grandes oportunidades criadas ("Big Chances Created") na Premier League desde a época de 2009-2010, na qual se destacou uma notável presença árabe, com Salah e Mahrez entre a elite dos criadores de jogo na história da competição.

O belga Kevin De Bruyne surgiu na liderança da lista, depois de ter criado 198 grandes oportunidades, enquanto o egípcio Mohamed Salah ocupou o segundo lugar, com um registo de 146 oportunidades, superando o português Bruno Fernandes, dono do terceiro posto, com 140 oportunidades.

O argelino Riyad Mahrez também não ficou de fora do cenário, tendo surgido no sexto lugar, com um registo de 102 grandes oportunidades criadas, superando vários dos mais destacados craques da liga inglesa, entre eles o sul-coreano Son Heung-min, o dinamarquês Christian Eriksen e o inglês Raheem Sterling.

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Esta classificação confirma a dimensão do impacto que a dupla árabe deixou na Premier League, uma vez que a sua presença não se limitou apenas a marcar golos, mas estendeu-se à criação de oportunidades decisivas, algo que os tornou dois dos jogadores com maior contributo no plano ofensivo ao longo da última década.

E apesar de as suas passagens pela liga inglesa terem terminado, após a aproximação de Salah ao Besiktas turco e de Mahrez ao Al-Ahli saudita e a sua posterior saída, os números alcançados pela dupla garantem-lhes a permanência entre a lista dos melhores criadores de jogo na história da competição, ao lado de nomes lendários como De Bruyne, David Silva e Trent Alexander-Arnold.