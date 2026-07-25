Apesar da presença de Mbappé e Vinícius, Mourinho insiste em alvo do City e do Arsenal

Relatos da imprensa revelaram, na manhã deste sábado, o envolvimento do português José Mourinho, treinador do Real Madrid, na contratação do marfinense Yan Diomandé, estrela do Leipzig alemão, candidato a vestir a camisola dos merengues durante este verão.

O Real havia apresentado a sua primeira proposta, no valor de 90 milhões de euros mais 10 milhões em bónus, que foi rejeitada pelo clube alemão, sobretudo porque o jogador desperta grande interesse de vários clubes europeus. Confira os detalhes

O jornalista italiano Fabrizio Romano afirmou que o Manchester City e o Arsenal contactaram Diomandé nos últimos dias, mas que o jogador não demonstrou disposição para vestir a camisola de nenhum deles.

O especialista em transferências no futebol esclareceu que Mourinho se envolveu com força na negociação, depois de ter dado luz verde à direção para intensificar as conversações relativas à contratação do jogador, apesar da rejeição da primeira proposta.









Apesar da presença de nomes do calibre da dupla brasileira Vinícius Júnior e Rodrygo e do francês Kylian Mbappé, além do marroquino Brahim Díaz, o treinador português considera que o setor ofensivo precisa de mais velocidade e vivacidade, e encontrou o que procurava no extremo marfinense.

Vale recordar que o Liverpool havia apresentado a mesma proposta inicial do Real Madrid e foi recusada, em meio a relatos que apontam para um acordo do jogador com o Paris Saint-Germain, mas até agora este último não surgiu em cena de forma oficial.