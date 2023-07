Aparecidense x São José ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série C

Equipes se enfrentam neste domingo (9), pela 12ª rodada da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

Aparecidense e São José se enfrentam às 19h deste domingo (9), pela 12ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro e ambos precisam reagir. A partida terá transmissão ao vivo do Nosso Futebol, no pay-per-view, e do DAZN, no streaming.

Na zona de rebaixamento, com 10 pontos, a Aparecidense chega pressionada com uma vitória, um empate e três derrotas nos últimos cinco jogos.

Do outro lado, o São José, que está na vice-liderança com 19 pontos, vem embalado com três vitórias nas últimas cinco partidas.

Prováveis escalações

Aparecidense: Pedro Henrique; David Júnio, Eduardo Thuran, Léo Rigo e Rodrigues; Felipe Manoel, Du Fernandes e Matheus Ferreira; João Diogo, Alex Henrique e Calyson. Técnico: Moacir Júnior.

São José: Bruno, Luan Sales, Jean Pierre, Alan, João Lucas, Leonardo, Rodriguinho, Elvinho, Rafinha, Alvaro, Gabriel Silva. Técnico: Thiago Gomes.

Desfalques

Aparecidense

Sem desfalques confirmados.

São José

Sem desfalques confirmados.

Quando é?