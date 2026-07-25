Vieram à tona declarações antigas de Lean Diomande, o jovem jogador do Leipzig e principal alvo do Real Madrid no mercado de transferências de verão no período atual, com a aproximação da conclusão do negócio.

Diomande criticou a arbitragem numa partida que juntou o seu antigo clube, o Leganés, ao Real Madrid, no Campeonato Espanhol, considerando que o clube merengue sempre beneficia das decisões dos árbitros.

Diomande, de 19 anos, está perto de se transferir para o Real Madrid, depois de relatos da imprensa terem apontado que o clube espanhol chegou a um acordo com o jogador quanto às condições pessoais, ao passo que apresentou uma proposta no valor de 120 milhões de euros ao Leipzig, e as negociações seguem numa direção positiva.

O jogador tem um bom conhecimento do ambiente do Campeonato Espanhol, depois de ter defendido as cores do Leganés antes da sua transferência para o Leipzig em 2025, tendo disputado com a equipa um confronto frente ao Real Madrid no estádio Santiago Bernabéu na sua última temporada na Liga (2024-2025).

Aquela partida terminou com a vitória do Real Madrid pelo resultado de 3-2, mas registou um lance de arbitragem que suscitou protestos do Leganés, depois de a equipa ter reclamado um penálti aos 94 minutos, na sequência de um contacto entre o defesa Raúl Asencio e Diomande, mas o árbitro mandou seguir o jogo.

Em declarações que prestou na altura ao programa "El Chiringuito", e que o jornal "Mundo Deportivo", próximo do Barcelona, voltou a publicar neste sábado, Diomande expressou o seu espanto com a decisão, dizendo: "Não sei por que o árbitro não marcou o penálti".

O jogador não escondeu o seu descontentamento com a atuação do árbitro, acrescentando: "Acho que a arbitragem foi má, pois não houve falta a favor de Mbappé, e o penálti que reclamámos também não foi marcado".

De seguida, dirigiu uma acusação direta ao clube merengue ao afirmar: "O Real Madrid é sempre assim (ou seja, beneficia das decisões de arbitragem)".

Um número de adeptos partilhou estas declarações nas redes sociais durante as últimas horas, o que levanta questões sobre a posição da direção do Real Madrid.