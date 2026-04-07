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Liverpool FC Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

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Antes do confronto em Anfield... Dupla do Paris e trio do Liverpool estão em risco

PSG x Liverpool
PSG
Liverpool
Liga dos Campeões
V. van Dijk
R. Gravenberch
C. Jones
K. Kvaratskhelia
N. Mendes
França
England
Países Baixos
Geórgia
Portugal

A suspensão pode impedir cinco jogadores de disputarem a partida em Anfield

O Liverpool se prepara para um confronto de peso contra o Paris Saint-Germain, no Parque dos Príncipes, amanhã à noite, quarta-feira, na partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões.

O Liverpool havia eliminado o Galatasaray com uma vitória por 4 a 1 no placar agregado, enquanto o Paris Saint-Germain goleou o Chelsea por 8 a 2 no placar agregado.

A partida de volta está marcada para o próximo terça-feira, no Estádio de Anfield, para definir quem avança às semifinais da Liga dos Campeões.

O jornal francês “Foot Mercato” informou que a dupla do Paris, Khvicha Kvaratskhelia e Nuno Mendes, está a um cartão amarelo de ser suspensa, o que os coloca em risco de perder o confronto em Anfield caso recebam uma advertência na partida de amanhã.

O jornal destacou que o trio do Liverpool, Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch e Curtis Jones, também disputará a partida de ida sob ameaça de suspensão.

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As duas equipes se enfrentaram nas oitavas de final da Liga dos Campeões na temporada passada, e o Paris Saint-Germain venceu nos pênaltis, antes de seguir em frente até conquistar o título pela primeira vez em sua história.

Leia também: Após 101 dias de ausência... Estrela do Liverpool apoia o time antes do confronto com o Paris



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