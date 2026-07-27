O Barcelona intensifica os seus esforços para delinear os contornos da pré-temporada sob o comando de Hansi Flick, estudando a possibilidade de disputar um jogo amigável em Marrocos, numa altura em que a comitiva blaugrana partiu, esta segunda-feira, rumo a Inglaterra para dar início ao seu estágio de preparação em St. George's Park.

De acordo com o jornal espanhol Sport, Flick vai aproveitar este estágio para continuar a intensificar o trabalho físico e tático com o plantel, que atravessa semanas decisivas antes do arranque oficial da temporada.

Com isto, Flick pretende reforçar a coesão tática da equipa e acelerar o processo de integração dos novos jogadores.

A comitiva do clube catalão integrou praticamente todos os jogadores disponíveis da equipa principal, além de um grande número de atletas da academia.

Entre os nomes presentes destacaram-se o reforço Karim Adeyemi e Ronald Araújo, que regressa após ter disputado o Mundial, a par de Fermín López, que prossegue o seu programa de recuperação dentro da dinâmica do grupo.

A lista contou com a presença da dupla Frenkie de Jong e Marc-André ter Stegen, apesar das suas circunstâncias particulares, enquanto o brasileiro Raphinha se juntará à comitiva a meio da semana, após o fim do seu período de férias.

Neste contexto, o Barcelona continua a definir o seu calendário de jogos amigáveis para além dos treinos de campo, tendo o jornalista Achraf Ben Ayad confirmado que o clube catalão estuda a possibilidade de disputar um novo jogo de preparação em Marrocos antes do início das competições da La Liga.

Este passo comporta dimensões desportivas relevantes, além da vertente comercial, uma vez que o Barcelona conta com uma vasta base de adeptos no norte de África, e a realização de um amigável em território marroquino permitirá reforçar a sua presença internacional, além de gerar novas receitas financeiras para os cofres do clube.





Ainda não é clara a identidade do possível adversário nem a data do confronto, enquanto a direção desportiva e o setor comercial do clube trabalham para encontrar uma data adequada dentro de um calendário extremamente preenchido, devendo as negociações prosseguir nos próximos dias, segundo Ben Ayad.

À espera de se decidir a possibilidade de disputar o jogo em Marrocos, a equipa do técnico Flick foca-se nos próximos compromissos, no âmbito da sua preenchida preparação de verão, encerrando o seu estágio em Inglaterra com dois jogos amigáveis frente ao Birmingham City, no dia 31 de julho, e ao Preston North End, no dia 3 de agosto.

O Barcelona ruma depois a Itália para disputar o torneio triangular em Údine, no dia 8 de agosto, no qual defronta o Nottingham Forest e o Udinese, antes de encerrar os seus jogos de preparação com a disputa do Troféu Joan Gamper, marcado para 19 de agosto, frente ao Al-Ahli.