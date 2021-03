Ansu Fati e Hanna Bennison vencem o Goal NXGN 2021

O atacante do Barcelona e a meio-campista do Rosengard foram escolhidos os melhores jovens do futebol mundial nascidos após 1º de janeiro de 2002

Ansu Fati, atacante do Barcelona, e Hanna Bennison, meio-campista do Rosengard, foram escolhidos como vencedores do Goal NXGN 2021, votados como os melhores jovens jogadores do futebol mundial.

A escolha foi feita a partir das opiniões de jornalistas das 44 edições globais da Goal, que votaram nos jovens talentos mais promissores do esporte nascidos a partir de 1º de janeiro de 2002.

Fati bateu atletas como Eduardo Camavinga, do Rennes, e Gio Reyna, do Borussia Dortmund, segundo e terceiro colocados, respectivamente, para se transformar no sexto vencedor masculino da premiação anual.

A joia do Barça recebeu a honraria após duas temporadas excepcionais nos profissionais da equipe catalã, em que já quebrou inúmeros recordes, tendo se tornado, inclusive, o jogador mais jovem a marcar um gol em uma partida de Liga dos Campeões da Uefa.

Fati, com 18 anos, também é o atleta mais novo a marcar pela seleção espanhola, dias depois de fazer sua estreia no time de Luis Enrique ainda em setembro de 2020. Com a honraria, ele espera seguir os passos de vencedores passados do NXGN como Jadon Sancho, Gigi Donnarumma e Rodrygo, o escolhido da última edição.

"Eu quero agradecer a todos que votaram por mim, e é claro, meus companheiros de time," Fati disse à Goal após receber o prêmio. "Sem eles, nada disso seria possível."

"Também agradeço a todos os treinadores com quem já trabalhei."

Eduardo Camavinga provou ser o maior concorrente de Fati, em um ano no qual assegurou sua posição como o melhor jovem meio-campista do planeta, estreando pela seleção principal da França e marcando seu primeiro gol pelos Bleus.

Gio Reyna, por sua vez, fecha o pódio deste ano, o encerramento perfeito para quem se firmou como peça fundamental do jovem e estrelado elenco do Borussia Dortmund, além de, como seus semelhantes, também receber oportunidades na seleção principal de seu país (Estados Unidos).

O quarto colocado foi Pedri, companheiro de Fati no Barcelona, enquanto Jude Bellingham, também do Dortmund, ficou na quinta posição.

Além de ter dois jogadores entre os cinco primeiros, o Borussia Dortmund também aparece com o jogador mais jovem da lista: Youssoufa Moukoko, com apenas 16 anos, é o 15º colocado após receber oportunidades entre os profissionais no Signal Iduna Park.

Já o time com mais representantes na lista é o Ajax: os campeões holandeses emplacaram cinco jogadores no top 50, liderados pelo sétimo lugar, Ryan Gravenberch.

A lista completa, que também traz jogadores como Amad Diallo, Jamal Musiala, Reinier, Talles Magno e Gabriel Verón, pode ser vista clicando aqui.

Entre as mulheres, Hanna Bennison sucede Lena Oberdorf, vencedora da edição inaugural do NXGN feminino, em 2020, após impressionar pelo Rosengard na Damallsvenskan (Campeonato Sueco de futebol feminino) e na Liga dos Campeões.

A jogadora de 18 anos vem se firmando como titular no meio de campo do Rosengard desde que tinha apenas 16 anos, tendo marcado seu primeiro gol na Champions em dezembro.

Ela também já faz parte da seleção sueca, pela qual estreou em novembro de 2019 contra os Estados Unidos, as atuais campeãs do mundo.

"É um sentimento muito bom," explicou Bennison à Goal após receber o prêmio. "Nunca esperei algo do tipo, estou feliz e muito grata."

Já atacante do Ajax, Nikita Tromp, ficou na segunda colocação: aos 18 anos, ela já vem sendo comparada à sua compatriota, Vivianne Miedema, pela capacidade de finalização, mesmo que seu jogo seja diferente do que apresenta a estrela do Arsenal.

Convocada pela primeira vez à seleção mexicana, a atacante do Atlas, Alison González, terminou na terceira colocação, enquanto a estrela americana Alexis Missimo ficou em quarto lugar.

Confira a lista completa do top 10 feminino clicando aqui.