Youssoufa Moukoko - a próxima estrela do futebol mundial ou mais um Freddy Adu?

O camaronês de 14 anos levanta alguns questionamentos, mas sua forma recente pelo Borussia Dortmund faz todos acreditarem em seu potencial

"Deus deu a você uma vida difícil desde o início pois ele sabia o quanto você é forte". Quando palavras como essa são postadas no Instagram, nove de cada 10 pessoas que publicam têm larga experiência de vida.

Mas essa frase é do perfil de um jogador de futebol de 14 anos. Um atleta com mais de 317 mil seguidores na rede social. Seu nome é Youssoufa Moukoko e, se seu crescimento dentro dos gramados continuar, ele será o próximo artilheiro do futebol mundial.

Agora vestindo a camisa do , Moukoko nasceu na capital de , Yaoundé, e foi criado no distrito islâmico de Briqueterie. Pouco se sabe sobre suas primeiras experiências no futebol mas, a partir do momento em que entrou nas categorias de base do St. Pauli, na , com 10 anos, levado por seu pai, Joseph, ele se tornou a atração principal da equipe.

"Tivemos nosso encontro semanal com todos os técnicos e o treinador do Sub-14 disse que havia um jogador no vestiário que não se comparava com nenhum outro em termos de qualidade naquela idade, que ele era incrível e que deveríamos observá-lo", revelou o ex-diretor esportivo da equipe, Thomas Meggle, ao ver Moukoko pela primeira vez.

O físico e talento dele estavam além de sua idade, e isso lhe valeu a promoção ao elenco Sub-15. No fim daquela temporada, ele marcou 23 gol em 13 jogos na liga regional que disputou. O era apenas um dos times que demonstrou interesse em contratá-lo.

Naturalmente, no entanto, houve precaução sobre a idade de Moukoko ser verdade conforme seu pai - que trabalhou em Hamburgo por 25 anos antes de trazer seu filho da África para a Europa - dizia ser.

"Se prestar atenção em termos físicos e o desenvolvimento, obviamente há questionamentos sobre a idade dele", explicou Meggle. "A documentação válida dele foi mostrada a nós, o que foi crucial naquele momento".

Mesmo assim os debates sobre a idade de Youssoufa cresciam. Pedidos feitos por seu pai para registrar o jovem no consulado alemão em Yaoundé foram negados pelos responsáveis e, apenas em 2016, Moukoko conseguiu a cidadania alemã. No mesmo ano, ele decidiu ir para Dortmund.

"Obviamente tentamos de tudo para segurá-lo mas, quando grandes equipes demonstram interesse, é difícil fazer com que ele fique", lembrou Meggle. Com a fama de ser uma das melhores equipes da Europa em termos de amadurecer jovens talentos, haja vista a premiação da Goal NxGn 2019, em que Jadon Sancho levou a melhor sobre Vinicius Jr., poucos questionaram a decisão de Moukoko.

As indagações sobre sua idade, no entanto, continuaram.

"Não creio que ele tenha 12 anos, nem meus jogadores", disse o técnico do Sub-17 do Hormbruch, Matthias Jabsen, após um jogo durante a primeira temporada do camaronês, em que ele foi às redes duas vezes. "Não entendo o motivo de o pai dele ter um teste de idade, que ajudaria a todos", disse Lars Ricken, o coordenador das categorias de base do Dortmund. "Ele tem 12 anos. Isso é um fato e não temos dúvida".

Apesar de toda a situação, Moukoko conseguiu focar no que sabe fazer melhor - marcar gols. Ao longo da campanha 2017/18, ele fez 40 gols em 28 jogos pela equipe Sub-17 do Borussia. Na última temporada, ele chegou ao recorde de 48 gols, inclusive dois na semifinal contra o , na primeira partida da semifinal. O segundo deles veio com a comemoração emblemática imitando o pulo de Cristiano Ronaldo.



(Foto: Getty Images)



Depois de tudo isso, o Borussia o promoveu ao elenco Sub-19 para a próxima temporada. "Youssoufa chegou na idade em que pode jogar em uma categoria maior", revelou Ricken em entrevista ao Bild. "Nós consideramos essa categoria como a certa para ele nessa idade, que corresponde ao seu nível de atuações".

Apesar de estar pronto para o desafio, Moukoko tenta conter as expectativas. "Não espero que as pessoas pensem que eu vou marcar 46 gols no Sub-19", disse em conversa ao Ruhr Nachrichten. "Conheço os jogadores mas, infelizmente, não tenho a capacidade deles".

Enquanto Moukoko duvida de seu potencial físico, seu poder de mercado não diminuiu entre os que fazem a gestão de contratos da Nike. O jovem de 14 anos assinou um vínculo com a fornecedora de materiais esportivos equivalente a 1 milhão de euros (cerca de R$ 4.3 milhões), apesar de que, com incentivos baseados no desempenho pelo clube e seleção, as cifras podem alcançar 10 milhões de euros (em torno de R$ 43 milhões).

Tal negócio é visto com receio por conta de outro jogador que teve quase a mesma trajetória de sucesso meteórico. Em 2003, um Freddy Adu de 13 anos era o assunto do momento no futebol mundial. Apelidado de "Pelé dos ", ele era a aposta para ser a primeira estrela do futebol oriunda dos Estados Unidos.

Com 29 anos no momento, Adu vestiu a camisa de 14 equipes no futebol profissional e atualmente está sem clube depois de passagem pelo Las Vegas Lights, da United Soccer League. "Tudo que passei e tudo que prejudicou a minha carreira, é culpa exclusivamente minha por falta de dedicação", revelou o estadunidense com exclusividade à Goal em 2016.

Se Moukoko entenderá isso ou não, o fato é que as lições para aprender de Adu são muitas. Com aparições raras na mídia ou em anúncios publicitários, o adolescente já deixou de participar de jogos com a seleção da Alemanha para se concentrar nos estudos. Não que isso significque que ele vá alcançar as melhores notas, mas ele faz o possível para conseguir as melhores oportunidades.

Caso consiga, é melhor que o mundo se prepare para Youssoufa Moukoko.