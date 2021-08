Andreas Pereira, do Manchester United, entra na mira do Flamengo

Jogador do Manchester United já estava no radar do rubro-negro há algum tempo e vira alternativa de reforço sem Thiago Mendes

O Flamengo não desistiu da contratação de Thiago Mendes (Lyon) e Kenedy (Chelsea), mas tem outro brasileiro no radar: trata-se de Andreas Pereira, meia do Manchester United. A notícia do interesse foi trazida primeiramente pela TNT Sports e confirmada pela Goal.

Segundo apurou a reportagem, Pereira está no radar do time rubro-negro há muito tempo e surge como uma opção caso as negociações por Thiago Mendes e Kenedy não avancem. A ideia do Flamengo é ter o jogador por empréstimo, com opção de compra.

Por outro lado, a preferência do Manchester United é negociar o jogador de 25 anos em definitivo, o que pode dificultar as negociações para o lado do Fla. O meio-campista, que tem contrato até 2023, também está na mira do Everton e do Fenerbahçe, da Turquia, mas até o momento sem proposta oficial. Outro nome cotado para reforçar o Rubro-Negro, Gabriel, do Benfica, também interessa aos espanhóis do Valencia.

Andreas esteve emprestado à Lazio na última temporada. Ele participou de 33 partidas, 5 como titular, marcou um gol e deu duas assistências. O jogador está de volta ao Manchester United, mas, sem muito espaço nos últimos anos, o clube inglês não descarta fazer negócio.