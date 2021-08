Especulado no Flamengo, volante Gabriel desperta interesse do Valencia

Time espanhol deve formalizar uma proposta de empréstimo com opção de compra; jogador está fora dos planos de Jorge Jesus no Benfica

Especulado no Flamengo, o meio-campista Gabriel, do Benfica, pode desembarcar no futebol espanhol. Isso porque o jogador de 27 anos despertou também o interesse do Valencia nos últimos dias.

A ideia do time espanhol é formalizar uma proposta de empréstimo com opção de compra de 8 milhões de euros (cerca de R$ 49,3 milhões). Além do Valencia, o Alavés também demonstrou interesse em levar o volante brasileiro ao futebol espanhol.

Fora dos planos do técnico Jorge Jesus no Benfica, Gabriel está na lista de negociáveis, mas a diretoria benfiquista espera fazer negócio em definitivo. Este, inclusive, foi um dos motivos que afastaram o interesse do Flamengo no jogador.

Gabriel foi comprado pelo Benfica em 2018, por cerca de 10 milhões de euros, junto ao Leganés, da Espanha. Brasileiro nacionalizado português, o jogador não agradou ao técnico Jorge Jesus e, por isso, está na lista de negociáveis.

O Flamengo continua buscando uma reposição para Gerson, negociado com o Olympique de Marselha, para reforçar o meio de campo: o vice de futebol Marcos Braz e o diretor Bruno Spindel viajaram à Europa para tentar a contratação de reforços e, apesar de voltarem sem desfechos positivos por Kenedy (Chelsea) e Thiago Mendes (Lyon), ainda esperam realizar negócios nas duas frentes.