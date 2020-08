Quem vai substituir Sarri na Juventus? Zidane, Pochettino e os candidatos ao cargo

Italiano foi demitido após a eliminação da Velha Senhora nas oitavas de final da Champions League

Após anunciar a demissão de Maurizio Sarri, a já procura um novo treinador para a próxima temporada 2020/21. E, enquanto o torcedor aguarda a definição, os jornais italianos já apontam alguns nomes que estão no rodar da Velha Senhora. O mais cotado? Mauricio Pochettino, sem clube desde que deixou o , em novembro do ano passado.

Confira os principais nomes!

Mauricio Pochettino - sem clube

Sem trabalho desde que foi demitido do Tottenham, Pochettino é apontado como favorito para assumir o comando técnico da Juventus.

Depois de começar a carreira no e no , o argentino transformou o Spurs e foi finalista da 2019/20, apesar do pouco investimento feito na equipe.

Simone Inzaghi - técnico da



O treinador da Lazio, Simone Inzaghi, é outro bastante cogitado para assumir o comando da Velha Senhora. Originalmente promovido das categorias de base da Lazio, após a passagem curta de Marcelo Bielsa no clube, Inzaghi levou seus pupilos a dois títulos da Supercoppa e uma Coppa em seus quatro anos no comando, além de garantir a classificação da equipe para a Champions League 2020/21.

Zinedine Zidane - técnico do



Ícone da Juventus após cinco temporadas repletas de troféus em Turim, Zidane sempre entra no radar dos clubes quando os dirigentes procuram um novo treinador.

Na verdade, sabe-se que o técnico do Real Madrid está no topo da lista de desejos dos bianconeri, mas seria preciso muito esforço para o francês deixar o Santiago Bernabeu, onde possui contrato até 2022.

Andrea Pirlo - técnico da Juve Sub-23



Andrea Pirlo marcou época, tanto no quanto na Juventus, como um meio-campista de muita classe. Agora, o italiano encara o seu primeiro desafio fora das quatro linhas: ser técnico do time sub-23 da Juventus.

E embora aos 41 anos de idade possa faltar experiência em banco de reservas no nível mais alto, isso não impediu que os dirigentes ​​considerassem oferecer a ele o cargo mais alto.

Antonio Conte - técnico da Inter



Comandando a , Conte expressou preocupação com os principais tomadores de decisão do Inter, citando a falta de proteção para seus jogadores, recentemente, e pode ser um fator favorável para o técnico deixar o rival.

Entre 2011 e 2014, Conte comandou a Juventus e conquistou diversos títulos e elogios, incluindo o técnico da temporada da Série A em cada um de seus três anos em Turim.