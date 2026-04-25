André Onana corre o risco de ser suspenso por vários anos

André Onana está sob forte pressão por parte da Federação de Futebol dos Camarões, segundo informam vários meios de comunicação estrangeiros. O ex-goleiro do Ajax fez graves acusações, o que provocou a ira do presidente Samuel Eto’o.

O conflito entre Onana e a Federação de Futebol dos Camarões já vem de longa data. O experiente goleiro já havia entrado em conflito com o então técnico Rigobert Song por volta da Copa do Mundo de 2022, devido ao estilo de jogo da equipe.

Embora tenha sido afastado na época, ele voltou posteriormente à seleção nacional, mas no ano passado Onana declarou em uma postagem nas redes sociais que os jogadores não recebiam os bônus que ganhavam na seleção nacional. Isso gerou novamente grande agitação.

“Eles não nos pagam nossos bônus”, afirmou Onana, furioso. “Dizem que esse dinheiro será usado para o futebol no país, mas temos nossas dúvidas sobre como ele é realmente gasto.”

Essas declarações causaram novamente enorme indignação no presidente Eto’o, que foi um dos responsáveis por deixar Onana de fora da seleção para a Copa Africana no início deste ano. Também durante a última convocação para jogos internacionais, Onana não integrou a seleção dos Camarões.

Vários meios de comunicação estrangeiros temem que as declarações de Onana ainda possam ter consequências. O Diario AS informa, com base em fontes dos Camarões, que o goleiro pode enfrentar uma suspensão de vários anos. Essa decisão será tomada na próxima assembleia geral da Federação Camaronesa de Futebol.

Com isso, a carreira internacional de Onana ficaria limitada a 53 partidas. Atualmente, o goleiro de 30 anos joga pelo Trabzonspor, que o contratou por empréstimo do Manchester United nesta temporada. Anteriormente, Onana defendeu as cores do Inter e do Ajax.