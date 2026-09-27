Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira, busca novas soluções diante da queda de rendimento e dos resultados da Seleção, e parece caminhar para aproveitar a experiência de Hansi Flick com Raphinha no Barcelona.

Ancelotti pretende escalar o jogador do Barcelona na posição de centroavante, durante o próximo amistoso contra a Austrália, abrindo mão dos outros atacantes que convocou, na tentativa de transferir o "efeito Raphinha" do Blaugrana para a seleção brasileira, segundo o jornal"Sport", da Catalunha.





Leia também

Bayern de Munique disputa com o Barcelona campeão mundial

Por quanto tempo Mbappé e Konaté ficarão fora do Real Madrid?

Raphinha vive sua melhor fase, tendo marcado 14 gols nesta temporada, tornando-se o artilheiro em destaque do Campeonato Espanhol durante o surpreendente início de temporada.

O Barcelona recorreu a ele na posição de centroavante ou como falso 9 durante o início da temporada, e o jogador brasileiro conseguiu apresentar uma eficiência ofensiva impressionante, o que levou Ancelotti a acreditar em sua capacidade de desempenhar o mesmo papel com a seleção.

A ideia de Ancelotti se baseia em reforçar o meio-campo com mais força e criatividade, e aproveitar a boa capacidade de Raphinha de finalizar as jogadas.

Novas soluções

Parece que o ex-treinador do Real Madrid começou a se cansar do nível de Vinícius e Endrick, que não têm apresentado muito desde que ele assumiu o cargo, o que o leva a buscar novas soluções. Raphinha tornou-se a referência para ele, com a concessão de maiores responsabilidades dentro de campo, de acordo com o "Sport".

Raphinha havia herdado a camisa 10 que Neymar vestiu na seleção brasileira, e vai comandar a equipe no segundo amistoso consecutivo contra a Austrália.

No Barcelona, prevalecem alguns receios de que Ancelotti volte a desgastar o jogador, depois que Raphinha disputou o primeiro amistoso por completo (encerrado com empate por 1 a 1), em meio a previsões de que ele também jogue um grande número de minutos no segundo confronto.

Raphinha goza de boa condição física atualmente, mas sua presença na seleção brasileira vem sempre acompanhada de receios de que ele seja exposto a riscos desnecessários, depois que essas circunstâncias lhe causaram, em algumas ocasiões, lesões graves.



