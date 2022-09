Ancelotti enche Vinícius Júnior e Rodrygo de moral no Real Madrid sem Benzema

Brasileiros têm sido decisivos na equipe merengue; treinador italiano afirma confiar nos jovens enquanto atacante francês se recupera de lesão

Carlo Ancelotti já foi campeão da Champions League comandando o Real Madrid. Duas vezes. E viu a importância de Karim Benzema no ataque do time da capital espanhola especialmente na mais recente conquista europeia, em 2021/22. O italiano, porém, garante ter plena confiança de que Vini Júnior e Rodrygo irão manter o alto nível do time enquanto o craque francês se recupera de lesão.

Benzema sentiu o seu joelho direito e fica de fora dos gramados por cerca de 15 ou 20 dias, podendo estar de volta em 18 de setembro, quando o Real enfrenta o Atlético de Madrid pelo Campeonato Espanhol. Até lá, a equipe de Ancelotti jogará uma partida pelo Campeonato Espanhol e outra pela Champions, contra Mallorca e RB Leipzig respectivamente.

No duelo contra o Celtic, em que Benzema precisou sair por conta do problema físico, Eden Hazard foi seu substituto. Fez gol e deu assistência na vitória sobre os escoceses e Ancelotti vai manter o belga no time: “Hazard foi bem e amanhã (domingo, 11 de setembro) vou começar com ele. Espero que ele faça um grande jogo. É óbvio que não vou pedir a Hazard para marcar gols como Karim, quero que ele jogue bem e se conecte bem com o ataque."

Além de confirmar Hazard no time titular para o confronto contra o Mallorca, Ancelotti rasgou elogios à dupla brasileira de ataque: Vinícius Júnior e Rodrygo. "Não é uma coisa ruim (depender de Benzema), depender de seus jogadores. Espero que possamos ter dependência de Vinicius ou dependência de Rodrygo também", relatou o italiano.

Sobre Vini, o técnico também disse que está satisfeito com seu momento: "O objetivo do Vinicius é continuar jogando como está jogando, com boa atitude. Enquanto ele for decisivo, estamos felizes". O confronto com o Mallorca acontece neste domingo, às 09h (de Brasília), e o Real busca ultrapassar o Barcelona, que está um ponto à frente após a vitória deste sábado (10) sobre o Cádiz, por 4 a 0. O trio de ataque dos Blancos, possivelmente, será formado pela dupla brasileira e pelo belga Hazard.