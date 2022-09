Vinícius Junior tira passaporte espanhol; o que isso significa para a seleção

Em um comunicado, o Real Madrid divulgou que o atacante brasileiro conquistou a nacionalidade espanhola

Destaque do Real Madrid, o atacante Vinícius Junior conseguiu sua dupla cidadania na Espanha e, portanto, não ocupa mais uma vaga de um jogador extracomunitário no elenco do time. O anúncio foi feito nesta segunda-feira (5) pelo clube, que informou, através de um comunicado oficial, que o jogador passou a ter nacionalidade espanhola desde a última sexta-feira, 2 de setembro.

"O Real Madrid comunica que o nosso jogador brasileiro Vinícius Junior jurou à Constituição espanhola na sexta-feira passada, 2 de setembro, e a partir desse momento passa também a ter nacionalidade espanhola", disse o clube.

Durante o verão europeu, muito se falou sobre o atraso nas tratativas para o jogador conseguir sua dupla nacionalidade, que, se tivesse chegado a tempo, teria permitido ao Real Madrid contratar mais um jogador de fora da União Europeia, como Gabriel Jesus, descartado por este motivo.

Para conseguir sua dupla cidadania, o jogador precisava incialmente ter dois anos ininterruptos de moradia na Espanha, que havia sido cumprido já em 2020, já que o brasileiro chegou no Real Madrid em 2017.

Agora, com o passaporte espanhol, o Real Madrid consegue inscrever mais um jogador extracomunitário no elenco. Ou seja, um atleta de fora da Europa. Neste momento, apenas Éder Militão e Rodrygo seguem sem dupla nacionalidade.

No caso da seleção brasileira, porém, a dupla nacionalidade de Vinícius Junior não deve afetar em nada a posição ou a regulamentação do jogador, que, por sua vez, não tem interesse em atuar em outra seleção, como a da Espanha, por exemplo.