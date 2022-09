Qual a lesão que Benzema sofreu em Celtic x Real Madrid?

O jogador deve desfalcar a equipe por algumas semanas, que o tiram de combate pela seleção francesa, mas Copa do Mundo não é ameaçada

Karim Benzema deu um susto e tanto nos torcedores do Real Madrid e da seleção francesa. Ainda no primeiro tempo do jogo contra o Celtic, que marcou a estreia dos Blancos na Liga dos Campeões 2022-23, o craque deixou o campo lesionado, levando a dúvida sobre a sequência do jogador na temporada.

Getty Images

O cronômetro marcava 29 minutos de jogo - e o placar 0 a 0 - quando Karim Benzema deixou o campo com dores no joelho para a entrada de Eden Hazard. E, quando um craque do tamanho do camisa 9 se machuca, a preocupação é grande. No jogo, acabou que a ausência do artilheiro não foi tão sentida, uma vez que os Blancos venceram de 3 a 0, e como gol do substituto do francês.

No entanto, em ano de Copa do Mundo, muitos já se preocuparam com o estado de Benzema, e se ele corria algum risco de perder o Mundial, assim como outros jogadores que já tiveram lesões confirmadas. Logo após a partida, porém, o técnico Carlo Ancelotti já acalmou um pouco os ânimos dos torcedores declarando que, após uma primeira avaliação, não parecia que seria uma questão séria para o camisa 9.

E, de fato, nesta quinta-feira (7), dia seguinte à lesão, o Real Madrid divulgou um comunicado oficial sobre o estado do jogador, que não deve ter sua temporada muito prejudicada. Segundo o clube, Benzema sofreu uma lesão muscular semitendinosa na coxa e uma sobrecarga no quadríceps, ambos na perna direita. No entanto, a recuperação não deve demorar tanto.

A expectativa é de que Benzema se afaste das atividades por cerca de três semanas. O período impacta na seleção francesa, mas apenas para os jogos da Liga das Nações, não para a Copa do Mundo, na qual espera-se que o jogador esteja em sua melhor forma. Além disso, ele deve perder alguns jogos pelo Real Madrid - dois jogos da La Liga, contra Mallorca e Atlético de Madrid, além do confronto contra o RB Leipzig pela Champions League. Após a parada internacional, porém, ele deve estar de volta à equipe para o jogo contra o Osasuna, pela sétima rodada do Espanhol, em 2 de outubro.