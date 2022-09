Real Madrid x Mallorca: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Campeonato Espanhol

Invicto na temporada, Real volta a campo neste domingo (11), pela quinta rodada da LaLiga; veja como acompanhar na TV e na internet

Ainda sem perder na temporada, o Real Madrid recebe o Mallorca na manhã deste domingo (11), às 9h (de Brasília), no Santiago Bernabéu, pela quinta rodada do Campeonato Espanhol.

Depois da vitória sobre o Celtic por 3 a 0 na rodada de estreia da Champions League, o Real Madrid volta as atenções para a LaLiga. Atualmente, soma 12 pontos e briga pelas primeiras posições.

Para o confronto em casa, o técnico Carlo Ancelotti pode Militão, enquanto Benzema, com lesão muscular semitendinosa na coxa, pode ficar afastado por três semanas.

Do outro lado, o Mallorca, vindo de uma vitória e um empate nos últimos dois jogos, soma cinco pontos no Espanhol.

Em 68 jogos disputados entre as equipes, o Real Madrid soma 41 vitórias, contra 15 do Mallorca, além de 12 empates. No último encontro, válido pela LaLiga 21/22, os merengues venceram por 3 a 0.

Escalações:

Escalação do provável REAL MADRID: Courtois; Vazquez, Rudiger, Alaba, Mendy; Valverde, Tchouameni, Kroos; Rodrygo, Hazard, Vinicius.

Escalação do provável MALLORCA: Rajkovic; Valjent, Raillo, Copete; Maffeo, Sanchez, Battaglia, Rodriguez, Costa; Lee; Muriqi.

Desfalques

Real Madrid

Jesus Vallejo e Álvaro Odriozola seguem como desfalques do Real. Benzema, com lesão muscular, também está fora.

Mallorca

Amath Ndiaye, com lesão no dedo, Dominik Greif, com problema no tornozelo, e Iddrisu Baba, com lesão muscular, são desfalques certos.

Quando é?

Getty

• Data: domingo, 11 de setembro de 2022

• Horário: 9h

• Local: Santiago Bernabéu – Madrid, ESP