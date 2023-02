Ancelotti chama Vinicius Jr de espetacular e diz: "Meus netos são fãs dele"

Técnico Merengue voltou a defender o brasileiro após críticas

Mais uma vez, o técnico Carlo Ancelotti aproveitou uma entrevista coletiva para exaltar as características de Vinícius Júnior e rebater as críticas que o brasileiro tem recebido de adversários. No sábado, o zagueiro Raillo, do Mallorca, afirmou que o atacante não serve como exemplo dentro das quatro linhas.



"Para mim, Vini é um grande jogador, meus netos são todos fãs dele", disse Carlo Ancelotti.



"Os jovens gostam desse tipo de jogador, que tem tanta qualidade, que é espetacular com a bola... Meus netos todos têm a camisa do Vinicius, só querem essa", completou o treinador.



Nas últimas semanas, Vini Jr voltou aos noticiários após alguns torcedores do Atlético de Madrid pendurarem um boneco com seu nome simulando um enforcamento, e também recebeu uma agressão do compatriota Gabriel Paulista, que culminou na expulsão do zagueiro na partida contra o Valencia.