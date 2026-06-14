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Manchester United v Wolverhampton Wanderers - Premier LeagueGetty Images Sport
Hussein Hamdy

Traduzido por

Amorim está prestes a assumir a direção do Milan

Rúben Amorim
Milan
Campeonato Italiano
Portugal
Itália

Um novo projeto

O português Rúben Amorim, ex-técnico do Manchester United, tornou-se o principal candidato para assumir o comando técnico do Milan na próxima temporada.

De acordo com o jornal britânico “The Athletic”, o técnico de 41 anos, afastado do mundo do futebol desde que foi demitido do United em 5 de janeiro deste ano, manteve uma série de conversas com dirigentes do clube italiano em Portugal na semana passada.

O interesse em contratar Amorim surge como parte de um processo de reestruturação abrangente e profunda no Milan, após a demissão do técnico Massimiliano Allegri e da diretoria do clube, devido ao fracasso na classificação para a Liga dos Campeões.

O Milan havia planejado inicialmente contratar o espanhol Andoni Iraola, ex-técnico do Bournemouth, mas a demissão repentina do técnico Arne Slot pelo Liverpool e a contratação do técnico basco como seu substituto impediram isso.

O jornal indicou que os dirigentes do Milan também conversaram com Mauricio Pochettino, técnico da seleção americana, e que entraram no radar de interesse Oliver Glasner, ex-técnico do Crystal Palace, Matthias Jaissle, técnico do Al-Ahli saudita, e Sebastian Hoeneß, técnico do Stuttgart.

Nesse mesmo contexto, Fabrizio Romano escreveu em sua conta no Facebook: “Rubén Amorim aceitou todas as condições discutidas com o Milan nesta semana!”.

E acrescentou: “O ex-técnico do Manchester United está à frente de Matthias Jaissle, pois quer o cargo e está disposto a aceitar todas as condições do contrato”.

O especialista em mercado de transferências continuou: “As negociações estão em fase avançada e Amorim aguarda o sinal verde do Milan”.

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