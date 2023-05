América-RN x Botafogo-PB ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série C

Equipes entram em campo neste sábado (13), pela terceira rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

América-RN e Botafogo-PB entram em campo na noite deste sábado (13), a partir das 21h30 (de Brasília), na Arena das Dunas, em Natal, pela terceira rodada da Série C. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN, no streaming, e do canal Nosso Futebol, na TV fechada..

Ainda sem pontuar, o América-RN é o lanterna da competição. O Mecão, entretanto, chega motivado para o duelo, após vencer o primeiro jogo da final do Campeonato Potiguar.

Do outro lado, o Botafogo-PB quer emplacar o terceiro triunfo consecutivo. O Belo está em terceiro lugar, com 6 pontos.

Prováveis escalações

América-RN: Bruno; Everton Souza, Jean Pierre, Edson Silva e Luiz Paulo; Vini Guedes, Araújo, Elvinho e Kaio Nunes; Iago e Wallace. Técnico: Thiago Carvalho.

Botafogo-PB: Mota; Ricardo Luz, Pedro Carrerete, Lucas Santos e Zé Mário; Natan Costa, Netinho e Marco Antônio; Bismark, Matheus Anderson e Bruno Paraíba. Técnico: Felipe Surian.

Desfalques

América-RN

Sem desfalques confirmados.

Botafogo-PB

Sem desfalques confirmados.

Quando é?