América-MG x Santa Cruz ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa do Brasil

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (14), pela segunda fase; veja como acompanhar na TV e na internet

No Independência, Atlético-MG e Santa Cruz entram em campo na noite desta terça-feira (14), às 21h30 (de Brasília), pela segunda fase da Copa do Brasil. A partida terá transmissão ao vivo da Amazon Prime, no streaming.

O América-MG chega empolgado para o duelo, após sair na frente na disputa da semifinal do Campeonato Mineiro. Agora, o Coelho vira as suas atenções à Copa e tem todo o elenco à disposição.

Já o Santa Cruz não vive um bom momento no pernambucano, perdeu clássico no fim de semana e é apenas o nono colocado, fora da zona de classificação à fase final do estadual. O time visitante também não possui problemas para o duelo.

Prováveis escalações

Escalação do Atlético-MG: Matheus Cavichioli; Arthur, Iago Maidana, Ricardo Silva e Danilo Avelar; Alê, Juninho e Benítez; Everaldo, Felipe Azevedo e Aloísio.

Escalação do Santa Cruz: Michael; Jefferson Feijão, Alemão, Ítalo Melo e Marcus Carioca; João Erick, Arthur, Marcelinho e Felipe Gedoz; Lucas Silva e Pipico.

Desfalques

Atlético-MG

Sem desfalques confirmados.

Santa Cruz

Sem desfalques confirmados.

Quando é?