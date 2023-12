América-MG x Bahia: onde assistir ao vivo na TV e online, que horas é, escalação e mais do Campeonato Brasileiro

Equipes se enfrentam neste domingo (3), no Independência; veja como acompanhar na TV e na internet

América-MG e Bahia se enfrentam neste domingo (3), a partir das 18h30 (de Brasília), no Independência, em Belo Horizonte, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da Rede Bahia, filiada da Globo na TV aberta, e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

Já rebaixado, o América-MG cumpre apenas tabela no Brasileirão. Com 21 pontos, o Coelho vem de derrota para o Palmeiras por 4 a 0, enquanto o Bahia, que luta contra o rebaixamento, soma 41 pontos, e também perdeu na última rodada para o São Paulo por 1 a 0.

Em 25 jogos disputados entre as equipes, o Bahia soma 12 vitórias, contra quatro do América-MG, além de nove empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão de 2023, o tricolor baiano venceu por 3 a 1.

Prováveis escalações

América-MG: Jori; Daniel Borges, Ricardo Silva, Júlio e Marlon; Alê, Martínez e Kal; Everaldo, Mastriani e Felipe Azevedo. Técnico: Diogo Giacomini.

Bahia: Marcos Felipe; Gilberto, Kanu, Vitor Hugo e Camilo Cándido; Rezende, Acevedo e Thaciano; Cauly, Biel e Everaldo. Técnico: Rogério Ceni.

Desfalques

América-MG

Aloísio, Matheusinho e Rodrigo Varanda, lesionados, estão fora.

Bahia

Sem desfalques confirmados.

Quando é?