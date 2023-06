Amazonas x Botafogo-PB ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série C

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (7), pela sétima rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Amazonas e Botafogo, de Pernambuco, se enfrentam na tarde desta quarta-feira (7), às 16h (de Brasília), no Carlos Zamith, em Manaus, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro da Série C de 2023. A partida terá transmissão ao vivo do Nosso Futebol, no pay-per-view.

Passada seis rodadas da competição, o Amazonas deu um salto na tabela após a vitória na última rodada, contra o Confiança, que contou com um hat-trick de Sassá. A equipe está na terceira posição, com 11 pontos. Do outro lado, o Belo, atual vice-líder do torneio, com 12 pontos, vem de um empate na competição.

Prováveis escalações

Amazonas: Fabian Volpi; Yuri Ferraz, Thiago Spice, Luis Gustavo, Renan Castro; PH, Jorge Jiménez, Rafael Tavares; DG, Luan Santos e Sassá. Técnico: Rafael Lacerda.

Botafogo-PB: Mota; Ricardo Luz, Pedro Carrerete, Lucas Santos, Zé Mario; Wesley Dias, Netinho, Marco Antônio; Mateus Anderson, Jailson e Bruno Paraíba. Técnico: Felipe Surian.

Desfalques

Amazonas

Sem desfalques confirmados.

Botafogo-PB

Sem desfalques confirmados.

Quando é?