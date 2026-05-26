Alvo do FC Barcelona quer sair; preço pedido é de 150 milhões

Segundo a imprensa argentina e espanhola, o Atlético de Madrid teria sido informado por Julián Álvarez de que ele não renovará seu contrato e que está de olho em uma transferência.

O atacante de 26 anos tem contrato até meados de 2030 em Madri. O argentino está na mira de vários grandes clubes europeus, incluindo o Arsenal e o FC Barcelona.

De acordo com o Marca, que costuma estar bem informado, parecia que o Atlético queria jogar pelo seguro, oferecendo a Álvarez um salário de dez milhões de euros. Esse salário consiste em nove milhões de euros fixos e pode chegar a dez milhões de euros por ano com bônus.

Agora, o Marca e a mídia argentina informam que o atacante recusou a proposta. Segundo eles, o jogador e seu agente, Fernando Hidalgo, têm interesse em uma transferência para o FC Barcelona.

No entanto, parece que os catalães não conseguem atender ao preço pedido pelos madrilenos. Segundo relatos, o Atlético quer receber 150 milhões de euros, enquanto o Barça não tem recursos financeiros para transferir essa quantia para a capital espanhola. O clube teria cem milhões de euros disponíveis para Álvarez.

Ainda não está certo que ele vá sair no próximo verão. Álvarez tem contrato com o Atlético até meados de 2030, enquanto o técnico Diego Simeone gostaria de mantê-lo no time em sua busca por títulos.

O Paris Saint-Germain também parece interessado em Álvarez, mas ainda não entrou na disputa com o Barça, entre outros, que vê o atacante como sucessor de Robert Lewandowski.