Alvo da Inter de Milão, Dani Alves chega a Barcelona para resolver o futuro

Livre no mercado, lateral-direito vê com bons olhos voltar ao futebol italiano, mas ainda sonha com a Inglaterra

Dani Alves chega nesta quinta-feira a para começar a resolver o futuro. A Goal apurou que o experiente lateral-direito, que ainda tem casa e familiares na cidade espanhola, é alvo de pelo menos três negociações em andamento, sendo a mais concreta delas com a .

É esperado, então, que os empresários do capitão da seleção brasileira viajem a Milão nos próximos dias. Na , também devem ter uma reunião com representantes de outro grande clube do país.

Campeão e eleito o melhor jogador da Copa América, Dani vê com bons olhos um retorno ao futebol italino, onde defendeu a , entre 2016 e 2017. O maior desejo, no entanto, ainda é jogar na Inglaterra.

Antes de fechar com o , recorde-se, o veterano lateral chegou a negociar com e . Aliás, esteve muito próximo de assinar com o citzens, tendo, inclusive, se reunido com Pep Guardiola.

Contratar o atleta mais vitorioso da história do futebol, vale destacar, requer um alto investimento. Além de um vínculo de pelo menos dois anos, Dani Alves pretende receber no mínimo 7 milhões de euros por temporada (R$ 30 milhões) - isso sem contar as eventuais comissões para intermediários, prêmio de assinatura e bônus por metas atingidas.

Nos últimos dias, o chegou a fazer uma sondagem pelo lateral-direito, que no passado recente revelou ser torcedor do Tricolor. A conversa informal não evoluiu, principalmente por causa dos valores em discussão.

Aos 36 anos, Dani Alves deixou o PSG depois de duas temporadas. Até gostaria de ter permanecido na , mas não ficou nada satisfeito quando recebeu uma proposta de renovação de contrato de apenas uma temporada. Queria duas, pois acreditava que a idade elevada não era obstáculo.