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Julian Alvarez Atletico Madrid 2025-26Getty

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Álvarez ateia o rastilho da crise em Madrid: confronto explosivo com o Atlético e comunicado público iminente

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O argentino levanta a bandeira da rebelião

O avançado argentino Julián Álvarez pretende agravar a sua crise com o Atlético de Madrid nos próximos dias, através de um confronto direto com a direção do clube e da emissão de um segundo comunicado público que confirme o seu desejo de sair, numa última tentativa de forçar os "Rojiblancos" a aceitar a proposta do Barcelona e permitir-lhe realizar o sonho de infância de vestir a camisola do clube catalão.

O jornal espanhol "Sport" afirmou que "a Aranha" informou o Barcelona da sua estratégia dupla para fechar o negócio antes do início dos treinos com o treinador Diego Simeone, marcado para o próximo dia 10 de agosto, planeando agir no final de julho ou no início de agosto, no máximo, dado o pouco tempo restante até ao fecho da janela de transferências de verão.

Sentimento de traição impulsiona a revolta

Álvarez sente uma grande deceção depois de ter recebido da direção do Atlético de Madrid a promessa de negociar caso chegasse uma boa proposta, mas o clube espanhol recusou categoricamente a oferta do Barcelona, apesar do seu valor financeiro aliciante, mantendo a sua posição de não abdicar da sua estrela, o que levou o jogador a sentir-se traído e reforçou a sua determinação em sair.

Álvarez já tinha dado o seu primeiro passo durante a sua participação no último Mundial, quando declarou publicamente: "Falei com os responsáveis do clube, aqueles com quem tinha de falar. Acredito que a transferência é o melhor para todos, e quero realizar o meu sonho", numa referência clara ao seu enorme desejo de se juntar ao Barcelona.

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Queda da alternativa do Arsenal reforça o único destino

A situação complicou-se depois da queda da proposta do Arsenal inglês, que incluía a transferência do sueco Viktor Gyökeres para o Atlético numa operação de troca, após os "Gunners" terem mudado os seus planos e feito de Vinícius Júnior, estrela do Real Madrid, o seu primeiro alvo para reforçar o ataque, o que fechou a porta a qualquer alternativa possível a Álvarez.

No entanto, a desistência do Arsenal em nada alterou as convicções da "Aranha", que insiste que o Barcelona é o seu único destino, na sua busca por realizar o sonho de infância de seguir os passos do seu ídolo e colega na seleção argentina, Lionel Messi, que imitava enquanto vestia as cores blaugrana pelas ruas da Argentina.

O obstáculo da cláusula de rescisão astronómica

Apesar da dificuldade de enfrentar o seu clube atual, Álvarez sabe que é obrigado a pressionar com força para forçar o Atlético a negociar, sobretudo perante um contrato que se estende até 2031 e uma cláusula de rescisão astronómica que chega aos 500 milhões de euros, o que torna as suas opções limitadas e o obriga a dar passos decisivos para conseguir aquilo que considera um direito legítimo, depois de ter recebido promessas que não foram cumpridas.

Barcelona em compasso de espera

Por seu lado, o Barcelona continua a aguardar o movimento decisivo de Álvarez, depois de ter enviado uma proposta oficial ao Atlético de Madrid há dias, mas recusa apresentar uma nova oferta financeira antes de o próprio jogador agir para quebrar o impasse, já que o diretor desportivo e a equipa técnica consideram que o avançado argentino é a opção ideal para elevar a equipa a outro nível. Porém, a bola está agora do lado da "Aranha", que passou a ser obrigada a resolver a situação rapidamente.

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