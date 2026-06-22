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Hussein Hamdy

Traduzido por

Álvarez: Apreciamos a magia de Messi... e queremos evitar essa seleção

J. Alvarez
L. Messi
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Grande destaque

Julian Álvarez, atacante da Argentina, expressou sua satisfação com o início dos “dançarinos do tango” na Copa do Mundo de 2026.

Lionel Messi liderou a seleção argentina a uma vitória importante, nesta segunda-feira, por 2 a 0 sobre a Áustria, na segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo.

Álvarez disse, em declarações divulgadas pela rádio espanhola “Cope”: “A verdade é que começamos muito bem, mas é muito difícil, e precisamos continuar nesse caminho”.

Álvarez demonstrou grande admiração pelo que Messi vem conquistando, que continua quebrando recordes apesar de estar prestes a completar 39 anos, dizendo: “É algo incrível. E, como vocês dizem, não há mais muitas palavras que possam ser acrescentadas”.

O atacante argentino destacou que o valor do capitão da seleção se manifesta diariamente dentro do time, acrescentando: “Nós o vemos todos os dias e, depois de todos esses anos, ele continua encantando e demonstrando seu talento. Ele é o melhor da história, e a gente sempre tenta aproveitar a presença dele”.

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Álvarez falou sobre os possíveis adversários nas próximas fases, como Espanha ou Uruguai, admitindo que prefere evitar a La Roja, se possível, e disse: “Claro, se for possível evitar a Espanha, sabemos que é um adversário muito forte”.

Ao mesmo tempo, Álvarez enfatizou que a seleção argentina está pronta para qualquer desafio que possa enfrentar, explicando: “Mas, no fim das contas, para chegar à final, é preciso vencer todas as partidas. Por isso, devemos nos concentrar em nós mesmos e seguir passo a passo”.

Álvarez concluiu suas declarações recusando-se a considerar a Argentina a principal favorita ao título, dizendo: “Não, não sei, há muitas seleções muito fortes, mas, com certeza, buscamos realizar esse grande sonho”.

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