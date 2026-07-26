O avançado argentino Julián Álvarez pretende agravar a sua crise com o Atlético de Madrid nos próximos dias, através de um confronto direto com a direção do clube e da emissão de um segundo comunicado público a confirmar o seu desejo de sair, numa tentativa final de forçar os "colchoneros" a aceitar a proposta do Barcelona e permitir-lhe realizar o sonho de infância de vestir a camisola do clube catalão.

O jornal espanhol "Sport" afirmou que "a Aranha" informou o Barcelona da sua estratégia dupla para fechar o negócio antes do início dos treinos com o treinador Diego Simeone, marcado para 10 de agosto próximo, planeando avançar no final de julho corrente ou, no máximo, no início de agosto, face ao pouco tempo restante até ao fecho do mercado de transferências de verão.

Sentimento de traição impulsiona a revolta

Álvarez sente uma grande deceção depois de ter recebido a promessa da direção do Atlético de Madrid de que negociaria caso surgisse uma boa proposta, mas o clube espanhol recusou de forma categórica a oferta do Barcelona, apesar do seu valor financeiro aliciante, mantendo-se firme na posição de não abdicar do seu craque, o que levou o jogador a sentir-se traído e reforçou a sua determinação em sair.

Álvarez tinha dado o seu primeiro passo durante a participação no último Mundial, quando declarou publicamente: "Falei com os responsáveis do clube, aqueles com quem tinha de falar. Acho que a transferência é o melhor para todos, e quero realizar o meu sonho", numa referência clara ao seu forte desejo de se juntar ao Barcelona.

Queda da alternativa do Arsenal reforça o único destino

A situação complicou-se depois de ter caído por terra a proposta do Arsenal inglês, que incluía a transferência do sueco Viktor Gyökeres para o Atlético numa operação de troca, após os "gunners" terem alterado os seus planos e feito de Vinícius Júnior, estrela do Real Madrid, o seu principal alvo para reforçar o ataque, o que fechou a porta a qualquer possível alternativa para Álvarez.

No entanto, a desistência do Arsenal não alterou em nada as convicções da "Aranha", que insiste em que o Barcelona é o seu único destino, na sua busca por realizar o sonho de infância de seguir as pegadas do seu ídolo e companheiro na seleção argentina, Lionel Messi, a quem imitava enquanto vestia as cores do blaugrana nas ruas da Argentina.

O obstáculo da cláusula de rescisão astronómica

Apesar da dificuldade de enfrentar o seu clube atual, Álvarez tem consciência de que é obrigado a pressionar com força para forçar o Atlético a negociar, sobretudo tendo em conta um contrato que se estende até 2031 e uma cláusula de rescisão astronómica que chega aos 500 milhões de euros, o que torna as suas opções limitadas e o obriga a dar passos decisivos para alcançar aquilo que considera um direito legítimo, depois de ter recebido promessas que não foram cumpridas.

Barcelona em compasso de espera

Por seu lado, o Barcelona continua a aguardar o passo decisivo de Álvarez, depois de ter enviado uma proposta oficial ao Atlético de Madrid há dias, mas recusa apresentar uma nova oferta financeira antes de o jogador se mover por conta própria para quebrar o impasse, já que o diretor desportivo e a equipa técnica consideram que o avançado argentino é a opção ideal para elevar a equipa a outro nível. Contudo, a bola está agora no campo da "Aranha", a quem se exige agora uma resolução rápida.