Altos x América-RN ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série C

Equipes se enfrentam neste domingo (16), pela 13ª rodada da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

Altos e América-RN se enfrentam na tarde deste domingo (16), às 16h (de Brasília), no Estádio Lindolfo Monteiro, pela 13ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN, no streaming, e do Nosso Futebol, no pay-per-view.

Na lanterna da competição, o Altos busca uma recuperação diante do vice-lanterna América-RN. A equipe piauiense tem 11 pontos na competição, e vem de um empate fora de casa contra o São Bernardo. Do outro lado, a equipe potiguar soma 12 pontos, e vem de duas derrotas consecutivas contra São José e Manaus.

Prováveis escalações

Altos: Rafael Mariano, Victor Guilherme, Marcelo, Bruno Collaço, Vavá, Sousa Tibiri, Lelê, Lucas Bessa, Gabriel Henrique, Manoel Ribeiro, Dieguinho.

América-RN: Bruno, Luan Sales, Jean Pierre, João Lucas, Alan, Gustavo Ramos, Léo Rafael, Rodrigo Henrique, Kaio Nunes, Alvaro, Rafinha.

Desfalques

Altos

Sem desfalques confirmados.

América-RN

Sem desfalques confirmados.

Quando é?