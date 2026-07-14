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Xabi Alonso Real Madrid 2026Getty Images
Khaled Mahmoud

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Alonso revela o motivo pelo qual o Liverpool o ignorou

X. Alonso
Chelsea
Liverpool
Premier League
Espanha
England

O verdadeiro motivo por trás da preferência de Xabi Alonso pelo Chelsea

Xabi Alonso, o novo técnico do Chelsea, revelou o motivo pelo qual decidiu treinar os Blues em vez de ir para o Liverpool, clube pelo qual jogou por cinco anos e com o qual conquistou a Liga dos Campeões na temporada de 2004-2005.

O espanhol afirmou que sua decisão de se juntar ao time londrino, em vez de seu antigo clube, o Liverpool, teve a ver, em primeiro lugar, com o “momento certo”. As declarações do técnico espanhol, que conduziu seus primeiros treinos na semana passada após sua nomeação oficial para o cargo em maio, vieram para esclarecer os bastidores de sua grande mudança na carreira de treinador na Premier League.

Em entrevista exclusiva à “BBC Sport”, quando questionado sobre o motivo de ter escolhido o Chelsea em vez do Liverpool — que demitiu seu técnico Arne Slot apenas duas semanas após a chegada de Alonso ao oeste de Londres —, ele comentou: “É apenas uma questão de timing. Estou aqui hoje em Stamford Bridge para enfrentar esse grande desafio; o Chelsea é um dos maiores clubes, e estou muito ansioso para conquistar sucessos aqui.”

O nome de Alonso sempre foi associado ao cargo de técnico do Liverpool; ele era um dos principais candidatos a suceder o alemão Jürgen Klopp após a saída deste em 2024, e esse interesse se renovou novamente este ano com o aumento dos pedidos pela saída de Slot. Além disso, muitos basearam sua indicação para o cargo de técnico do Liverpool em sua extraordinária capacidade de desenvolver talentos, citando como exemplo o fato de ter tirado o melhor proveito da dupla Florian Wirtz e Jeremy Frimpong durante o período em que os treinou no Bayer Leverkusen, da Alemanha.

No entanto, o técnico espanhol acabou ficando no Chelsea, onde recebeu o título de “diretor técnico” em vez do de “técnico principal”, que seus antecessores no clube ostentavam. Sobre se esse título lhe confere maior autoridade e competências, Alonso esclareceu: “O que me agrada é o trabalho em equipe; todos nós somos parceiros nas decisões que tomamos e assumimos a responsabilidade por elas juntos. O objetivo final está claro para mim, e essa é a melhor maneira de conduzir as coisas.”

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O técnico espanhol encerrou sua entrevista expressando grande confiança no futuro do Chelsea, dizendo: “Estamos confiantes de que estamos no caminho certo e da melhor maneira possível; o potencial existe, há uma base sólida e um time realmente bom. Tudo o que precisamos agora é reforçar esse grupo da maneira correta e tomar as decisões acertadas para isso”.

Alonso confirmou que há total harmonia e entendimento entre ele e a diretoria esportiva do clube, ressaltando que o objetivo principal nesta fase é construir um elenco equilibrado, capaz de formar um time competitivo e forte que leve os Blues de volta aos pódios.

Vale lembrar que Alonso deixou o cargo de técnico do Real Madrid em janeiro passado, após a perda do título da Supercopa da Espanha para o Barcelona, e espera devolver o brilho ao Chelsea, que terminou a última temporada na décima colocação e, portanto, ficará de fora das competições europeias na próxima temporada.

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