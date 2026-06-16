Parece que o mercado de transferências de verão não conhece paz. Poucos dias após o Real Madrid anunciar a contratação surpresa de Marc Cucurella, o Chelsea entrou na disputa para acompanhar a situação do lateral espanhol Álvaro Carreras, que pode deixar a capital espanhola neste verão.

De acordo com o que revelou o jornalista britânico Simon Phillips, e confirmado pelo jornal espanhol “AS”, Carreras está na lista de nomes que o Chelsea está analisando para reforçar o lado esquerdo da defesa.

As fontes esclareceram que a negociação ainda está em fase exploratória, já que o clube londrino busca avaliar a viabilidade de contratar o jogador e sua disponibilidade no mercado.

Xabi Alonso, o novo técnico do Chelsea, é um dos principais defensores da ideia de contratar Carreras, já que o conhece bem desde sua passagem pelo Real Madrid, Além disso, ele acredita que Carreras não terá dificuldade em se adaptar ao ambiente da Premier League, já que jogou nas categorias de base do Manchester United e disputou a temporada 2022-2023 por empréstimo ao Preston North End, na League One.

Por sua vez, Carreras ainda não recebeu qualquer esclarecimento oficial do Real Madrid sobre seu futuro, embora o clube não o considere fora do mercado de transferências.

O jogador é uma das opções preferidas de José Mourinho para disputar a posição com Cocorela, enquanto Fran García continua sendo outro candidato a ocupar essa vaga.

Espera-se que neste verão um dos três laterais-esquerdos do Real Madrid deixe o clube, no âmbito do plano do clube para restabelecer o equilíbrio financeiro após os grandes gastos recentes.

Já o Chelsea, que contratou o jovem lateral brasileiro Dener por 10 milhões de euros e o português Giovanni Cuenda por 51 milhões de euros, parece estar se preparando para uma nova negociação que pode dar a Carreras um novo começo após uma primeira temporada instável no Santiago Bernabéu.