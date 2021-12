Alô, Palmeiras! Chelsea leva oito gols em uma semana e acende alerta na defesa

Se antes o Chelsea tinha a defesa como sua grande vantagem, a última semana de jogos ligou o alerta nos Blues, mas ao mesmo tempo animou o Palmeiras, que pode ter que enfrentar os ingleses em uma eventual final do Mundial de Clubes 2021. O time de Thomas Tuchel tomou oito gols somando as três partidas disputadas

Na campanha do título da Liga dos Campeões de 2020/21, o Chelsea sofreu apenas quatro gols - foram dois na fase de grupos e mais dois ao longo das quatro fases de mata-mata. A atual temporada também começou de maneira relativamente tranquila para os Blues em termos de gols sofridos, no entanto, nos últimos jogos, Tuchel precisou ligar um alerta vermelho na equipe, que costumava ter grande solidez defensiva e impedir contra-ataques a todo o custo.

Em uma semana - de 4 a 11 de dezembro -, o Chelsea disputou três jogos, enfrentou West Ham e Leeds United pela Premier League, e o Zenit pela Champions League, e acabou, nestes três jogos, chegando a marca de oito gols sofridos. Esta quantidade é a mesma que os Blues haviam sofrido nos 18 jogos anteriores.

Mesmo com alguns desfalques para os jogos - e considerando que o da Liga dos Campeões pouco valia -, o Chelsea já está de alerta na defesa, ainda mais visando mais títulos. Ao mesmo tempo, porém, quem gosta dessa situação que os londrinos vão enfrentando é o Palmeiras, que pode enfrentá-los em uma eventual final do Mundial de Clubes.

Mais artigos abaixo

Com nomes importantes no ataque, como Dudu, Raphael Veiga e Deyverson, além de uma quantidade grande de jogadores que participaram de gols ao longo da temporada, o Verdão, que marcou 58 vezes ao longo da 38 rodadas do Campeonato Basileiro 2021, pode muito bem se beneficiar desta repentina fraqueza dos Blues.

No entanto, o eventual encontro entre os dois está marcado apenas para o dia 12 de fevereiro, na grande decisão do Mundial. E, considerando que Tuchel está com o alerta ligado em sua equipe, dois meses podem ser o suficiente para ele reencontrar o “clean-sheet” - jogos sem levar gols - que tanto sente falta.

"Estamos em um momento em que as coisas não vão para nós", disse Tuchel. "Não temos grandes coisas para ajustar e os jogos com clean-sheet virão quando nos concentrarmos em nós mesmos e não apenas nos resultados".