Uma reportagem revelou, neste domingo, as reações dentro do Real Madrid, após a divulgação oficial dos detalhes da lesão do francês Kylian Mbappé.

O Real Madrid emitiu, na noite do último sábado, um comunicado oficial sobre a lesão de seu jogador francês Kylian Mbappé.

O Real afirmou, através de seu site oficial: "Após os exames aos quais nosso jogador Kylian Mbappé foi submetido, por parte dos serviços médicos do clube, foi diagnosticada uma distensão excessiva na cápsula posterior do joelho esquerdo".

O internacional francês ficará ausente por um período que varia entre 10 e 12 dias, durante o qual acontecerão as três partidas restantes da seleção da França, que são os dois jogos contra a Bélgica e um contra a Itália.

Uma má notícia para Zinedine Zidane e sua comissão técnica, já que o jogador francês é considerado um jogador titular indispensável.

Por outro lado, a diretoria do Real Madrid parece satisfeita com essa lesão leve, pois o atacante poderá descansar e se preparar para a retomada das partidas, já que os comandados de José Mourinho têm pela frente um jogo importante contra o Villarreal.

Segundo o que noticiou o jornal "As", os tomadores de decisão no Real Madrid estavam bastante preocupados e previam a ausência de seu camisa 10 por um período mais longo. Fica claro que a diretoria do clube merengue previa sua ausência por várias semanas e, por isso, as previsões iniciais eram bastante pessimistas.

O jornal chegou a apontar um sentimento de "choque positivo" dentro do Real Madrid após esse diagnóstico, que foi considerado extremamente positivo.

Fica claro que alguns nos escritórios do clube estavam prestes a comemorar. Não há dúvida de que o Real Madrid enfrentará um calendário difícil após o período da data Fifa, com cinco jogos em quinze dias contra equipes fortes: Villarreal, Roma, Sevilla, Leipzig e, depois, o clássico contra o Barcelona.

José Mourinho sabe que precisará de um desempenho excepcional de Kylian Mbappé, caso contrário corre o risco de cair em uma crise de verdade.