Alexandre Pato no São Paulo: gols, assistências e tempo de contrato do atacante

O brasileiro já fez mais de 100 partidas como jogador do Tricolor Paulista

Alexandre Pato está prestes a iniciar sua terceira passagem pelo São Paulo. O atacante já atuou pelo Tricolor entre 2014 e 2015 e entre 2019 e 2020. Em 2023, o jogador de 33 anos deve atuar como um meia-atacante, função que desempenhou no Orlando City, seu último clube.

Pato já tem mais de 100 jogos com a camisa do Clube da Fé. Pensando nisso, a GOAL fez um levantamento dos números de Alexandre Pato com a camisa do São Paulo. Confira!

Última atualização em 29 de maio, às 16h14 (de Brasília)

Quantos gols Alexandre Pato já fez pelo São Paulo?

Alexandre Schneider/Getty Images

O atleta já anotou 47 gols em 133 partidas pelo São Paulo. Contra o Binacional, pela Libertadores de 2020, Pato marcou seu último gol com a camisa do Tricolor.

Quantas assistências Alexandre Pato tem pelo São Paulo?

Getty Images

São 12 assistências do brasileiro nas 133 partidas pelo time paulista. A última delas aconteceu contra o Santos, no Campeonato Paulista de 2020.

Qual o tempo de contrato de Pato no São Paulo?

Rubens Chiri / saopaulofc.net

O atacante, que acertou a volta ao São Paulo até dezembro de 2023, poderá receber até R$ 200 mil por mês no Morumbi. O contrato do jogador com o clube tem uma remuneração fixa, considerada baixa, e metas pré-estabelecidas para desempenho individual e coletivo. Se o jogador atingir todos os objetivos determinados no vínculo trabalhista, ele conseguirá embolsar R$ 200 mil mensais.

As partes não detalham o contrato, mas há metas para presença em jogos, participações em gols e desempenho coletivo no novo vínculo do atacante de 33 anos.