Alexander Barboza negocia contrato com o Palmeiras em meio a impasse com o Botafogo

Campeão da Libertadores de 2023 pelo Botafogo, Alexander Barboza tem contrato com o clube carioca até o fim de 2026, mas, até o momento, as partes ainda não chegaram a um acordo para a renovação. Titular importante do sistema defensivo alvinegro, o argentino vive situação indefinida justamente em um momento delicado para o Glorioso dentro e fora de campo.

Enquanto o acerto com o clube carioca não avança, Barboza poderá assinar um pré-contrato com qualquer equipe a partir do meio do ano e sair gratuitamente ao término do vínculo. Neste cenário, o UOL Esporte informou que o destino mais provável do defensor seria o Palmeiras, que monitora a situação e já iniciou conversas para tentar viabilizar a contratação.

Segundo a publicação, o nome de Barboza agrada à comissão técnica palmeirense, que entende a necessidade de reforçar o setor defensivo em breve. A possibilidade de contratar um jogador experiente, vencedor e sem custos de transferência (restando apenas o acerto salarial) é vista como oportunidade de mercado no Allianz Parque.

Do lado botafoguense, o caso coloca a diretoria em uma encruzilhada. Com dificuldades financeiras e limitações de caixa, o clube corre o risco de perder um dos principais zagueiros do elenco sem receber compensação. Por isso, uma venda antecipada ao Palmeiras não está descartada, embora internamente exista resistência em negociar uma peça importante para um rival direto do futebol brasileiro.

O impasse envolvendo Barboza é apenas mais um reflexo de um problema estrutural vivido pelo Botafogo nos últimos meses. A gestão atravessa turbulências internas relacionadas à SAF e ao comando de John Textor, cenário que tem gerado instabilidade administrativa e esportiva.

Recentemente, o técnico Martín Anselmi deixou o cargo, e o português Franclim Carvalho assumiu a equipe. Em suas primeiras declarações, o treinador destacou o desejo de manter a base do elenco, mas ainda há incerteza sobre o futuro de atletas com contratos próximos do fim. Entre eles, Alexander Barboza surge como um dos casos mais urgentes a serem resolvidos.