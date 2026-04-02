"Alessandro Bastoni deve deixar a Itália imediatamente para sua própria segurança"

Alessandro Bastoni precisa deixar a Itália, afirmou o ex-jogador da seleção Giuseppe Bergomi na Rádio Nerazzurra. O zagueiro do Inter é alvo de críticas em seu país após o drama contra a Bósnia e Herzegovina.

Bastoni já não era muito querido pelos torcedores italianos antes mesmo da partida da repescagem pela vaga na Copa do Mundo. O zagueiro da Inter cometeu uma simulação terrível no mês passado, no Derby d’Italia contra a Juventus (vitória por 3 a 2), o que resultou no segundo cartão amarelo para Pierre Kalulu.





Contra a Bósnia, com a vantagem de 1 a 0, ele derrubou um jogador que avançava e foi expulso. A Itália não conseguiu defender a vantagem com dez jogadores e sofreu o empate em 1 a 1 nos minutos finais da partida.

No fim, após 120 minutos de jogo, foi preciso recorrer aos pênaltis para decidir a vaga na Copa do Mundo, e a Bósnia saiu vitoriosa.

“Agora ele terá que deixar a Itália por sua própria segurança. Estamos perdendo um talento extraordinário, um dos melhores zagueiros do futebol moderno”, começa Bergomi. “Lamento muito, mas acho que, para o seu próprio bem, ele terá que encontrar um clube no exterior.”

Bergomi jogou toda a sua carreira com a camisa do Inter. Ele conquistou a Copa do Mundo com a Itália em 1982 e disputou 81 partidas pela seleção nacional.



