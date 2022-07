Alemanha x Áustria: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Eurocopa feminina

Partida acontece nesta quinta-feira (21), pelas quartas de final da Euro feminina; veja como acompanhar na TV e na internet

Em Brentford, Alemanha e Áustria se enfrentam neste sábado (16), a partir das 16h (de Brasília), pela terceira rodada do Grupo B da Euro feminina. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

A Alemanha chega às quartas de final da Euro após concluir a primeira fase na liderança do grupo B, com 9 pontos (100% de aproveitamento). As alemãs agora seguem em busca do nono título da competição europeia e não têm problemas no elenco para o jogo desta quinta.

Do outro lado, a Áustria foi a segunda colocada do grupo A, com 6 pontos (duas vitórias e uma derrota), se destacando pela reação no torneio, após estreia com resultado negativo. Schnaderbeck é dúvida na equipe, enquanto Naschenweng, recuperada de covid-19, é reforço.

Prováveis escalações

Possível escalação do Alemanha: Frohms; Gwinn, Hendrich, Hegering, Rauch; Oberdorf, Dabritz, Magull; Huth, Buhl, Popp.

Possível escalação da Áustria: Zinsberger; Wienroither, Wenninger, Schnaderbeck, Hanshaw; Hicklesberger-Fuller, Zadrazil, Puntigam, Feiersinger, Dunst; Billa.

Desfalques da partida

Alemanha:

sem desfalques confirmados.

Áustria:

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO Alemanha x Áustria DATA Quinta-feira, 21 de julho de 2022 LOCAL Brentford Community Stadium, Brentford - ING HORÁRIO 16h (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Alemanha

JOGO CAMPEONATO DATA Finlândia 0 x 3 Alemanha Euro feminina 16 de julho de 2022 Alemanha 2 x 0 Espanha Euro feminina 12 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Turquia x Alemanha Eliminatórias europeias 3 de setembro de 2022 A confirmar Bulgária x Alemanha Eliminatórias europeias 9 de setembro de 2022 A confirmar

Áustria

JOGO CAMPEONATO DATA Áustria 1 x 0 Noruega Euro feminina 15 de julho de 2022 Áustria 2 x 0 Irlanda do Norte Euro feminina 11 de julho de 2022

Próximas partidas