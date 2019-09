Alemanha leva quatro da Holanda e desce a ladeira com Low

Os insucessos têm sido cada vez mais comuns desde o título mundial conquistado no Maracanã

De exemplo positivo, pelo título mundial de 2014, a negativo após o final daquela geração. Nesta sexta-feira (06), a seleção alemã sofreu uma nova derrota marcante para a : 4 a 2, de virada, dentro de casa, em duelo válido pela quarta rodada das Eliminatórias para a de 2020.

Em Hamburgo, Serge Gnabry abriu a contagem para os alemães logo aos 9 minutos, dando a impressão de que a noite seria de felicidades no Volksparkstadion. No entanto, os holandeses viraram no segundo tempo, com gols de De Jong e um gol-contra de Jonathan Tah. Toni Kroos empatou, de pênalti, aos 73’, mas já no final da contenda Donyell Malen recolocou a Holanda na frente e, nos acréscimos, Wijnaldum sacramentou o 4 a 2.

O resultado fez com que a equipe treinada por Ronald Koeman se aproximasse da no Grupo C, liderado de forma impressionante pela (12 pts). Os alemães seguem com 9 pontos somados, na vice-liderança, enquanto os holandeses chegaram a 6 de pontuação. Os dois primeiros de cada chave asseguram vaga na .

Mais um ponto baixo nesta nova Alemanha de Löw

Desde que foi apontado como treinador da seleção alemã, em 2006, Joachim Löw ainda não havia visto sua equipe ser derrotada, em jogos competitivos, por quatro gols. A marca negativa é apenas mais uma de uma coleção de insucessos recentes, iniciados da de 2018, na , com os então campeões sendo eliminados ainda na fase de grupos.

Depois, a seleção alemã disputou e foi rebaixada para a segunda divisão da UEFA – inclusive sendo derrotada por 3 a 0 para os holandeses, que terminaram com o vice-campeonato. A posição de Löw chegou a ficar ameaçada, mas o técnico teve seu contrato renovado. A missão, contudo, segue a mesma: renovar absolutamente um plantel que está longe de ser o mesmo do campeão no Maracanã, em 2014.

Os alemães voltam a campo nesta segunda-feira (09), para enfrentarem a do Norte. Já a Holanda joga contra a Estônia no mesmo dia.